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Haber Giriş: 15.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Pınar Sabancı: Oxford Üniversitesi’ne kabul edildi

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Pınar Sabancı: Oxford Üniversitesi’ne kabul edildi
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Pınar Sabancı, dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Oxford’a kabul edildiğine dair bir mektup aldığının müjdesini verdi.

Sabancı, üniversitenin kampüsünde çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’da şu sözlerle paylaştı: “Özellikle bu dönem, her gün kötü haberler almaya alışmışken, belki umutla beklediğimiz güzelliklere de yer vermek gerekiyor hayatta. Dünya için önemsiz ve küçük ama benim adıma çok anlamlı ve büyük bir adım. Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul mektubumu bu zorlu süreçte aldım. Bu sayede, aşık olduğum mesleğimi yaparken, daha çok insana yardım edebileceğimi düşünmek beni çok mutlu ediyor.”

Pınar Sabancı: Oxford Üniversitesi’ne kabul edildi


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