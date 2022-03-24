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Pınar Deniz'den Yiğit Kirazcı açıklaması

#Pınar Deniz#Yiğit Kirazcı#Sırça
Pınar Denizden Yiğit Kirazcı açıklaması
Behlül AYDIN

Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ın rol aldığı “Sırça”nın galası önceki akşam gerçekleşti. Birçok ünlü isim, ilk gösterimde arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

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Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ın rol aldığı “Sırça” adlı oyunun galası önceki akşam Maximum Uniq Hall’de yapıldı. Tennessee Williams’ın kitabından sahneye uyarlanan oyunun galasına ünlü isimler akın etti.

Pınar Denizden Yiğit Kirazcı açıklaması

Ahsen Eroğlu, Aslıhan Malbora, Çağlar Çorumlu, Cansel Elçin, Damla Sönmez, Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi, Güven Kıraç, Hande Doğandemir, Hazal Kaya, Selin Şekerci, Ozan Dolunay-Pelinay Yiğit, Pınar Deniz, Sadri Alışık ve Serkan Altunorak geceye katıldı. İşadamı Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver, oyununun gala gecesinde yalnız kaldı. İşadamı, sevgilisinin oyununu izlemeye gelmedi. 

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Herkesin hikayesi devam ediyor

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın başrolü Pınar Deniz, “Setten çıkıp geldim. Makyajsız ve yorgunum” dedi.

Pınar Denizden Yiğit Kirazcı açıklaması

Kısa bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkisini sonlandıran Deniz, ayrılık sebebi hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor.”

El ele izlediler

Ozan Dolunay, oyunu sevgilisi Pelinay Yiğit’le el ele izledi.

Pınar Denizden Yiğit Kirazcı açıklaması

Rol aldığı son iki dizi projesinde istediği başarıyı elde edemeyen Dolunay, “Bu işin doğasında var. Herkesin başına gelebilir. Çok takılmıyorum” dedi. Yiğit, ilişkileri hakkında “Her şey yolunda” açıklamasını yaptı.

 

Benlik bir durum yok

Hazal Kaya ile Selin Şekerci, oyunu izlemeye birlikte geldi.

Pınar Denizden Yiğit Kirazcı açıklaması

Hazal Kaya, “Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisindeki oyunculuğuna gelen eleştiriler hakkında “Benlik bir durum yok. Tamamen onlarla ilgili” dedi. Selin Şekerci de “Eleştirileri birazcık kötü niyetli bulmaya başladım. Türkiye’de hiçbir oyuncunun üzerine bu kadar gidildiğini görmedim” dedi.

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'Çok güzel gidiyor'

Ahsen Eroğlu, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Kemal Ertuğ ile geceye katıldı.

Pınar Denizden Yiğit Kirazcı açıklaması

İkili, ilişkilerinin yılbaşında başladığını söyledi: “Aslında çok uzun zamandır tanışıyorduk. İlişkimiz güzel gidiyor.”

Pınar Denizden Yiğit Kirazcı açıklaması

Nilperi Şahinkaya - Emre Yusufi
Pınar Denizden Yiğit Kirazcı açıklaması

Hande Doğandemir

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#Pınar Deniz#Yiğit Kirazcı#Sırça

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