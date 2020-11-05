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Pınar Deniz'den yardım çağrısı
PINAR Deniz, dün yeni yaşını kutladı. Ünlü oyuncu, doğum günü vesilesiyle anlamlı bir projeye de imza attı, kanser hastalarına umut olabilmek adına sevenlerine yardım çağrısında bulundu.
Pınar Deniz, kendisine hediye göndermek isteyenleri Kansersiz Yaşam Derneği’yle yürüttüğü projeye yönlendirdi. Oyuncu, sevenlerinden öncelikli olarak İzmir’deki depremzedeler arasından bu hastalıkla mücadele edenlere ve daha sonra tüm kanser hastalarına bağışta bulunmalarını istedi.
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