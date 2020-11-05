Pınar Deniz'den yardım çağrısı

Pınar Deniz, kendisine hediye göndermek isteyenleri Kansersiz Yaşam Derneği’yle yürüttüğü projeye yönlendirdi. Oyuncu, sevenlerinden öncelikli olarak İzmir’deki depremzedeler arasından bu hastalıkla mücadele edenlere ve daha sonra tüm kanser hastalarına bağışta bulunmalarını istedi.