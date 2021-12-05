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Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim

#Pınar Deniz#Yargı#KANAL D
Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim

KANAL D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın başrolünde yer alan Pınar Deniz, Elle dergisinin aralık-ocak sayısının kapağında yer aldı.

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Deniz, 2000’li yılların ikonik görünümleriyle objektife poz verdi. 28 yaşındaki oyuncu, içindeki kâşif kızı besleyerek kendini ve ruhunu gelişime sürekli hazır tuttuğunu söyledi.

Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim


İYİ OLMAK GİBİ BİR ÇABASI YOK
Deniz, “Yargı”da canlandırdığı Ceylin karakterini de anlattı: “İyi olmak gibi bir çabası yok, bu da onu gerçek kılıyor. Sınırlarını kendi belirliyor. Adaleti, kendi vicdanı, işinde ne kadar açıksa, duygularına döndüğünde de bir o kadar kapalı olabiliyor. Onun da kendiyle savaşı burada başlıyor zaten. Ceylin, avukatım olsun isterdim. Risk almayı seviyorum ve tutkusundan etkilenip davamı ona teslim edebilirdim.”

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