Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim

Deniz, 2000’li yılların ikonik görünümleriyle objektife poz verdi. 28 yaşındaki oyuncu, içindeki kâşif kızı besleyerek kendini ve ruhunu gelişime sürekli hazır tuttuğunu söyledi. İYİ OLMAK GİBİ BİR ÇABASI YOK
Deniz, “Yargı
”da canlandırdığı Ceylin karakterini de anlattı: “İyi olmak gibi bir çabası yok, bu da onu gerçek kılıyor. Sınırlarını kendi belirliyor. Adaleti, kendi vicdanı, işinde ne kadar açıksa, duygularına döndüğünde de bir o kadar kapalı olabiliyor. Onun da kendiyle savaşı burada başlıyor zaten. Ceylin, avukatım olsun isterdim. Risk almayı seviyorum ve tutkusundan etkilenip davamı ona teslim edebilirdim.”