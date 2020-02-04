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Haber Giriş: 04.02.2020 - 11:04,Son Güncelleme:/

Pınar Altuğ: Yetti yahu, insanları taciz etmektir bu!

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Pınar Altuğ: Yetti yahu, insanları taciz etmektir bu!

Sosyal medya hesabı üzerinden gündelik yaşantısına dair kareler ve videolar paylaşan Pınar Altuğ, bu defa kendisini rahatsız eden bir konuyu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya üzerinden hediye dağıtan hesaplara sitemde bulunan Altuğ, kendi adının bu hediye paylaşımlarının altında yer almasından duyduğu rahatsızlığı böyle ifade etti:

“Hani habire beni hediye postlarının altına yazıyorsunuz ya! Hepinizi blockluyorum, yetti yahu! Alakası olmayan insanları taciz etmektir bu!”

 

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