Pınar Altuğ: Yetti yahu, insanları taciz etmektir bu!

Sosyal medya üzerinden hediye dağıtan hesaplara sitemde bulunan Altuğ, kendi adının bu hediye paylaşımlarının altında yer almasından duyduğu rahatsızlığı böyle ifade etti:

“Hani habire beni hediye postlarının altına yazıyorsunuz ya! Hepinizi blockluyorum, yetti yahu! Alakası olmayan insanları taciz etmektir bu!”





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