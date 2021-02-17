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Haber Giriş: 17.02.2021 - 08:43 | Son Güncelleme:

Pınar Altuğ: Yazın tekne kışın karavan

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Pınar Altuğ: Yazın tekne kışın karavan
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Geçen hafta sonu ailesi ve arkadaşı Aslı Tandoğan’la “karavan tatili” yapan Pınar Altuğ, “Bizi artık yazın teknede, kışın karavanda göreceksiniz” dedi.

Pınar Altuğ önceki gün Akmerkez’deydi. Oyuncu, kızı Su ile çıktığı alışveriş turunda muhabirlerle sohbet etti. Hafta sonu karavan tatilinden fotoğraflar paylaşan Altuğ, kamp hayatını çok sevdiğini söyledi:

Pınar Altuğ: Yazın tekne kışın karavan

“Doğada olmak çok güzel. Bizi artık yazın teknede, kışın karavanda göreceksiniz. Dar alanda yaşamaya alışkınız. 10 senedir denizin üzerinde yaşıyoruz. Sonunda karavan da aldık. İki haftadır doğaya kaçıyoruz.”

Pınar Altuğ: Yazın tekne kışın karavan


Hafta sonu Aslı Tandoğan ve eşi Cahit Tan Yeşilada’nın da kendilerine eşlik ettiğini belirten Pınar Altuğ, “Onlar kendi karavanlarını kiraladı. Bizden sonra bir sürü arkadaşım karavan almaya başladı. Şimdi dört arkadaşım alıyor, devamı da gelecek. Kalabalık olunca daha güzel oluyor” dedi.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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