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Haber Giriş: 17.05.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Pınar Altuğ neden hep mini etek giyiyor?

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Pınar Altuğ neden hep mini etek giyiyor?

Yağmur Atacan’la mutlu bir evlilik süren oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya sayfasından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Çocuklar Duymasın dizisinde ‘Meltem’ karakteriyle hafızalara kazının Pınar Altuğ, özel yaşamını sıklıkla takipçileriyle paylaşıyor. Altuğ, giyim tarzına ilişkin gelen soruya yanıt verdi.

 "MİNİ ETEK ÇOK AVANTAJ"
Sürekli mini etek ve elbise giymesiyle ilgili konuşan Altuğ, "Uzun bacaklı bir kadınım, o çok avantaj. Ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum." dedi.

Pınar Altuğ neden hep mini etek giyiyor

Pınar Altuğ neden hep mini etek giyiyor

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