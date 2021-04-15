MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriPınar Altuğ ile Yağmur Atacan Etiler'de... Ayrı araçla aynı eve
GeriMagazin Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan Etiler'de... Ayrı araçla aynı eve
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 15.04.2021 - 07:19 | Son Güncelleme:

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan Etiler'de... Ayrı araçla aynı eve

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan Etiler'de... Ayrı araçla aynı eve

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, ayrı araçlarla Etiler’de görüntülendi. Yağmur Atacan muhabirlere espri yaptı: “Görüyorsunuz değil mi, sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz!”

SOSYAL MESAFEYE UYUYORUZ

Oyuncu çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan önceki gün Etiler’de objektife yansıdı. Çiftin ayrı araçlarla dolaşması dikkat çekti. Yağmur Atacan, mikrofon uzatan muhabirlere esprili bir açıklama yaptı: “Görüyorsunuz değil mi sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz! Eşimle ayrı araçlara biniyoruz ama aynı eve gidiyoruz.”

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan Etilerde... Ayrı araçla aynı eve

YAĞMUR, ÇAMUR SEVİYOR

Pınar Altuğ da muhabirlerin ricası üzerine aracının kapısını açıp poz verdi. Leopar desenli mini eteği ve ona uygun maskesiyle dikkat çeken Altuğ, Atacan’ın aracındaki çamur izlerini muhabirlere göstererek eşine takıldı: “Bir onun aracına bakın, bir de benimkine. O çamur seviyor.”

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan Etilerde... Ayrı araçla aynı eve

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi