Pınar Altuğ ikinci mağazasını açtı

Pınar Altuğ önceki gün Akmerkez’deki bir mağazanın vitrinini düzenlerken görüntülendi. Ünlü oyuncu, “Kendi markamın vitrinini düzenliyorum. Geçen hafta kapılarımızı açtık. Bodrum’da bir mağazam vardı. Şimdi Akmerkez’de de oldu. Tekne tasarımları yapıyorum ama sadece tekne değil. Yastık, yorgan, havluya kadar her şey var ve bunlar benim çizimim” dedi.

Altuğ, ailecek sık sık doğa tatili yaparak izole olduğunu da söyledi: “Aslında doğada geçirilen iki gün, başka yerde yapılan beş günlük tatile eşdeğer. Enerji depolayıp tekrar çalışmaya hazır halde geri geliyoruz.”

Hayvan severliği ile bilinen oyuncu, Bülent Ersoy’un kürk giymesi konusunda eleştirilmesi hakkında açıklama yaptı: “Ne zaman talep olmazsa, arz kalkar. ‘Ben giymesem başkası giyecek’ mantığı, hayvanların katledilmesi için büyük bir sebep.”

Pınar Altuğ oyuncu ve sunuculuğun yanı sıra tekne tasarımlarıyla da ilgileniyor.

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