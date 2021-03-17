MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriPınar Altuğ ikinci mağazasını açtı
GeriMagazin Pınar Altuğ ikinci mağazasını açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 17.03.2021 - 08:48 | Son Güncelleme:

Pınar Altuğ ikinci mağazasını açtı

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Pınar Altuğ ikinci mağazasını açtı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kendi adını taşıyan markasının Bodrum’dan sonra ikinci mağazasını Akmerkez’de açtı. Altuğ, “Tekne ve ev eşyaları tasarladık. Buradaki her şey benim çizimim” dedi.

Pınar Altuğ önceki gün Akmerkez’deki bir mağazanın vitrinini düzenlerken görüntülendi. Ünlü oyuncu, “Kendi markamın vitrinini düzenliyorum. Geçen hafta kapılarımızı açtık. Bodrum’da bir mağazam vardı. Şimdi Akmerkez’de de oldu. Tekne tasarımları yapıyorum ama sadece tekne değil. Yastık, yorgan, havluya kadar her şey var ve bunlar benim çizimim” dedi.

Altuğ, ailecek sık sık doğa tatili yaparak izole olduğunu da söyledi: “Aslında doğada geçirilen iki gün, başka yerde yapılan beş günlük tatile eşdeğer. Enerji depolayıp tekrar çalışmaya hazır halde geri geliyoruz.”

Pınar Altuğ ikinci mağazasını açtı

Hayvan severliği ile bilinen oyuncu, Bülent Ersoy’un kürk giymesi konusunda eleştirilmesi hakkında açıklama yaptı: “Ne zaman talep olmazsa, arz kalkar. ‘Ben giymesem başkası giyecek’ mantığı, hayvanların katledilmesi için büyük bir sebep.”

Pınar Altuğ ikinci mağazasını açtı

Pınar Altuğ oyuncu ve sunuculuğun yanı sıra tekne tasarımlarıyla da ilgileniyor.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi