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Haber Giriş: 06.03.2020 - 10:11,Son Güncelleme:/

Pınar Altuğ: Gençler tarafından seviliyorum

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Pınar Altuğ: Gençler tarafından seviliyorum
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Oyuncu Pınar Altuğ, en çok gençler tarafından sevilmenin onu mutlu ettiğini söyledi.

Oyuncu Pınar Altuğ önceki gün City’s Nişantaşı’nda alışveriş yaptı. Altuğ, AVM çıkışında basın mensuplarıyla sohbet ederken bir anda çevresini bir grup öğrenci sardı. Şaşkınlığını dile getiren oyuncu, öğrencilerin fotoğraf isteğini toplu selfie önerisiyle geri çevirmedi. Gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren Altuğ, “Gençler tarafından sevildiğimi görmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

Pınar Altuğ: Gençler tarafından seviliyorum


 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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