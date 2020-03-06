Pınar Altuğ: Gençler tarafından seviliyorum

Oyuncu Pınar Altuğ önceki gün City’s Nişantaşı’nda alışveriş yaptı. Altuğ, AVM çıkışında basın mensuplarıyla sohbet ederken bir anda çevresini bir grup öğrenci sardı. Şaşkınlığını dile getiren oyuncu, öğrencilerin fotoğraf isteğini toplu selfie önerisiyle geri çevirmedi. Gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren Altuğ, “Gençler tarafından sevildiğimi görmek beni çok mutlu ediyor” dedi.







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