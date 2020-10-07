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Pınar Altuğ: Edepsiz yorumlara tahammülüm yok
Pınar Altuğ önceki gün Metropol İstanbul AVM’de objektife yansıdı. Animal Balloon World Müzesi’ni gezen ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Sosyal medyada kendisine yapılan eleştirilere sert yanıtlar veren Altuğ, “Eşimle olan yaş farkı yorumları hiç umurumda değil. Gelen kötü yorumları aştık artık. Evlenirken kimseden izin istemedik ki biz. En başta ailelerimiz olumlu yaklaştı zaten, gerisi umurumda değil. Biz birbirimizi sevdik evlendik. Ama gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok” dedi.
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