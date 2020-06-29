Pınar Altuğ: Beni örnek alıyorlarsa bağış yapsınlar

Böyle bir misyonu olmadığını ifade eden Altuğ, “O genç kızlar hatta takip eden herkes, yaptığım her şeyi eksiksiz örnek alsın. O zaman tekrar konuşalım. Mesela bağış yapsınlar, iyilik yapsınlar, yardım etsinler ve her şeyden önce iyi niyetli olsunlar. Buna önce siz başlayabilir misiniz?” dedi.