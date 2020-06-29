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Haber Giriş: 29.06.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Pınar Altuğ: Beni örnek alıyorlarsa bağış yapsınlar

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Pınar Altuğ: Beni örnek alıyorlarsa bağış yapsınlar
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Pınar Altuğ, sosyal medyadan kendisine gelen ‘Gençler sizi örnek alıyor, paylaşımlarınıza dikkat edin' mesajına kayıtsız kalmadı.

Böyle bir misyonu olmadığını ifade eden Altuğ, “O genç kızlar hatta takip eden herkes, yaptığım her şeyi eksiksiz örnek alsın. O zaman tekrar konuşalım. Mesela bağış yapsınlar, iyilik yapsınlar, yardım etsinler ve her şeyden önce iyi niyetli olsunlar. Buna önce siz başlayabilir misiniz?” dedi.

 

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