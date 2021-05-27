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Haber Giriş: 27.05.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Pilot olan Ümit Erdim ilk yolcularını ağırladı

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Pilot olan Ümit Erdim ilk yolcularını ağırladı

Ümit Erdim oyunculuğa ara verme kararı alarak pilot olacağını açıklamıştı. Pilot olan Ümit Erdim’in ilk konukları Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ikilisi oldu.

35 yaşındaki Ümit Erdim, önceki gün Fethiye'de tatil yapan 2021'in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile bir araya geldi.
Ünlü oyuncunun ilk yolcuları, Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Çağrı Telkıvıran ve Aslı Bekiroğlu oldu.

Pilot olan Ümit Erdim ilk yolcularını ağırladı
Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden Erdim, "Bugün misafirlerim ağırdı.

Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı" ifadelerini kullandı.

Pilot olan Ümit Erdim ilk yolcularını ağırladı

 

 

 

 

 

 

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