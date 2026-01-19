OnlarÄ±n yÄ±llanmÄ±ÅŸ aÅŸkÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ anlayamadÄ±lar: 24 yÄ±llÄ±k yuvayÄ± taÅŸlamaya doyamayan Ã§ok: Beyler Buna bakÄ±n ve sakÄ±n evlenmeyin

Haberin DevamÄ±

Ama elbette iÅŸler her zaman bÃ¶yle yÃ¼rÃ¼mez... ÃœnlÃ¼ olmak, aynÄ± zamanda akla hayale gelmeyecek eleÅŸtirilerin ortasÄ±nda kalmak anlamÄ±na da gelir. Hatta sadece kiÅŸinin kendisi deÄŸil eÅŸi, sevgilisi, Ã§ocuklarÄ± da bu acÄ±masÄ±zlÄ±ktan nasibini alÄ±r.

Â

ONLAR MUTLU OLDUKÃ‡A ACIMASIZ ELEÅžTÄ°RÄ°LER ARTIYOR

TÄ±pkÄ± yÄ±llarÄ±n oyuncusu Pierce Brosnan'a olduÄŸu gibi...

72 yaÅŸÄ±ndaki Brosnan, 2001 yÄ±lÄ±ndan beri 62 yaÅŸÄ±ndaki gazeteci Keely Shaye Smith ile evli. Ã‡iftin iki tane de yetiÅŸkin erkek Ã§ocuÄŸu var. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu yuvalarÄ±ndan birinde hayatlarÄ±nÄ± paylaÅŸan Ã§ift, kendi Ã§atÄ±larÄ± altÄ±nda yaÅŸayÄ±p gidiyor.

Haberin DevamÄ±

Ama nedendir bilinmez, Ã¶zellikle sosyal medyanÄ±n giderek yaygÄ±n hale gelmesinden sonra durmadan eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ± da Ã¼zerlerine Ã§ekiyorlar.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bunlar Ã¶yle sadece "eleÅŸtiri" diye geÃ§iÅŸtirilecek tÃ¼rden de deÄŸil... Ciddi ciddi acÄ±masÄ±z sÃ¶zler sarf ediliyor Ã§ift hakkÄ±nda.

Bunun en Ã¶nemli nedenine gelirsek: Pierce Brosnan, geÃ§ip giden yÄ±llardan nasibini sadece ak dÃ¼ÅŸen ama dÃ¶kÃ¼lmeyen saÃ§larÄ± ve yÃ¼zÃ¼ndeki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarla aldÄ±. KarÄ±sÄ± Keeley Shaye Smith ise Ã§ocuk dÃ¼nyaya getiren ve yaÅŸÄ± ilerleyen birÃ§ok kadÄ±n gibi kilo aldÄ±.

Uzun sÃ¼re de bu kilolarÄ± veremedi, son dÃ¶nemde zayÄ±fladÄ± ama belli ki bazÄ±larÄ± onu yine genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki fiziÄŸine dÃ¶nemediÄŸi iÃ§in eleÅŸtiriyor.

Ã–zetle Brosnan ile Smith'in evliliÄŸi, aÅŸkÄ±, iliÅŸkisi sebebi bilinmez bir ÅŸekilde "taÅŸlanÄ±p" duruyor.



Â

SOSYAL MEDYADAN YENÄ° SALDIRI GELDÄ°

Bunun son Ã¶rneklerinden biri de daha birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce sosyal medyada yaÅŸandÄ±.

Bir kullanÄ±cÄ± Brosnan ile karÄ±sÄ±nÄ±n farklÄ± yÄ±llarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p "Sevgili erkekler, bu da evlilikten kaÃ§Ä±nmanÄ±z iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k bir hatÄ±rlatÄ±cÄ± olsun" diye yazdÄ±.

Onun bu acÄ±masÄ±z paylaÅŸÄ±mÄ±na Pierce Brosnan ya da karÄ±sÄ± Keely Shaye Smith'ten herhangi bir karÅŸÄ±lÄ±k gelmedi. Ama hayranlarÄ± Ã§ifti savunmak ve bu acÄ±masÄ±z kiÅŸiye gereken dersi vermek iÃ§in hemen klavyelerinin baÅŸÄ±na geÃ§ti.

Haberin DevamÄ±

Bir kullanÄ±cÄ± Brosnan'Ä±n bu hayattaki en bÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Brosnan ile Smith'in yÄ±llardÄ±r evli olduÄŸunu ve gayet zarif bir ÅŸekilde yaÅŸlandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± "Evlilikten kaÃ§Ä±nmak iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k hatÄ±rlatÄ±cÄ±" yazan kiÅŸiye "KatÄ±lÄ±yorum. EÄŸer bu kadar sÄ±ÄŸ ve aptalsanÄ±z ne pahasÄ±na olursa olsun evlilikten kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z" diye seslendi.

BaÅŸka birÃ§ok kiÅŸi de eÄŸer doÄŸru insanÄ± bulursanÄ±z evliliÄŸin Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸey olduÄŸunu belirtti.

BaÅŸka bir kullanÄ±cÄ± da "Bu fotoÄŸraflardaki sorun ne? Onun karÄ±sÄ± gÃ¼zel, akÄ±llÄ±, sevgi dolu bir partner ve sevgi dolu bir anne. Sevgili kadÄ±nlar ve erkekler bu Ã¶mÃ¼r boyu aÅŸkÄ±n ne olduÄŸunu gÃ¶sterir. Bunu bulmak zor" diye gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Haberin DevamÄ±

Bir kullanÄ±cÄ± Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith'in farklÄ± zamanlarda Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p erkeklere seslendi. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n "evlilikten kaÃ§Ä±nmak iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k hatÄ±rlatma olmasÄ± gerektiÄŸini" belirtti.





Ä°lk fotoÄŸraf 1996 yÄ±lÄ±nda Oscar Ã¶ncesi yapÄ±lan bir partide Ã§ekilmiÅŸti.





Ä°kincisi ise 2008 tarihliydi. Orada da Ã§ift Mamma Mia filminin galasÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.





BU ACIMASIZ ELEÅžTÄ°RÄ°LER YENÄ° BAÅžLAMADI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Pierce Brosnan'Ä±n karÄ±sÄ± Keely Shaye Smith'in yÄ±llar iÃ§inde kilo almasÄ±na yÃ¶nelik acÄ±masÄ±zlÄ±k yeni baÅŸlamadÄ±. YÄ±llardÄ±r devam ediyor. Brosnan da zaman zaman bÃ¼tÃ¼n bunlara gerekli yanÄ±tlarÄ± veriyor aslÄ±nda.

Haberin DevamÄ±

Bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Brosnan verdiÄŸi bir rÃ¶portajda karÄ±sÄ±nÄ±n kilolarÄ±yla ilgili eleÅŸtirilere aslÄ±nda Ã¶rnek sayÄ±lacak yanÄ±tlar verdi.

Usta oyuncu, karÄ±sÄ± Keely Shaye Smith ile olan aÅŸkÄ± hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: " Birbirimizden Ã§ok hoÅŸlanÄ±yoruz. Birbirimizi Ã§ok seviyoruz. Biz bu yolda Ã§ok ama Ã§ok zorluk gÃ¶rdÃ¼k bÃ¼tÃ¼n ailelerin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi."

Brosnan bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n evliliklerini etkilemediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi: "Birisini sizinle birlikte bÃ¼yÃ¼rken ve sizinle yaÅŸlanÄ±rken gÃ¶rmek ruhsal bir yolculuk. Birbirinizin ne kadar deÄŸiÅŸtiÄŸini gÃ¶rmek... Her ne olursa olsun" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

ÃœnlÃ¼ oyuncu, eÅŸiyle birlikte geÃ§irdikleri zaman iÃ§inde saÃ§larÄ±nÄ±n aÄŸardÄ±ÄŸÄ±na, bellerinin kalÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±k olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ama Ã§ok Ã¶nemli bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± vurguladÄ± bu arada "Ama kalbimizdeki hep aÅŸktÄ±."

Haberin DevamÄ±

Brosnan karÄ±sÄ± hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Keely bir gazeteci, bir sanatÃ§Ä±. Ve oÄŸullarÄ±mÄ±z iÃ§in bir aile yaratan bir kadÄ±n."

Ä°ki Ã§ocuk dÃ¼nyaya getiren Keely, yÄ±llar iÃ§inde epey kilo aldÄ±.





Ama bunlarÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden geÃ§en yÄ±l kurtuldu.





'O BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N DÃœNYANIN EN GÃœZEL KADINI'

AslÄ±nda Pierce Brosnan'Ä±n bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± ve karÄ±sÄ± Smith'e yÃ¶nelik ilk sevgi dolu sÃ¶zleri deÄŸil bunlar. ÃœnlÃ¼ oyuncu her fÄ±rsatta onu ne kadar sevdiÄŸini kelimelere dÃ¶kÃ¼yor.

Ã‡ift ile ilgili bir dÃ¶nem en Ã§ok konuÅŸulan konu Keely Shaye Smith'in yÄ±llar iÃ§inde aldÄ±ÄŸÄ± kilolardÄ±. Her ne kadar kendisi kamera karÅŸÄ±sÄ±nda bir meslek yapmasa da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r kurallarÄ± onlarÄ± da Ä±skalamadÄ±.

BirÃ§ok kiÅŸi yaÅŸÄ±na raÄŸmen fiziÄŸini koruyan Brosnan ile yaÅŸ aldÄ±kÃ§a kilo da alan Smith'in arasÄ±ndaki evliliÄŸi sorgular oldu. Elbette Ã¼stlerine hiÃ§ vazife olmadÄ±ÄŸÄ± halde.

Hatta Brosnan'a karÄ±sÄ±nÄ± zayÄ±flamasÄ±na yardÄ±m etmek istediÄŸini sÃ¶yleyenler de oldu. Ama Ã¼nlÃ¼ oyuncu bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± dikkate bile almadÄ±.

KarÄ±sÄ±nÄ± olduÄŸu gibi sevdiÄŸini "Onun her kÄ±vrÄ±mÄ±nÄ± ayrÄ± seviyorum" diyerek ifade etti. BÃ¶ylece karÄ±sÄ±nÄ± bu acÄ±masÄ±z eleÅŸtirilerden de baÅŸarÄ±yla korudu..

Hatta bununla da yetinmeyip Keely'nin kendisi iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Brosnan'Ä±n yine her fÄ±rsatta sÃ¶ylediÄŸi baÅŸka bir ÅŸey de Keely'nin kendisine olan aÅŸkÄ±na layÄ±k olmak iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±.