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Petek Ertüre ve sevgilisi Serdar Oal evleniyor

#Petek Ertüre#Serdar Oal#Bodrum
Petek Ertüre ve sevgilisi Serdar Oal evleniyor
Fuat Çağdaş

Petek Ertüre bir süredir birlikte olduğu iş insanı Serdar Oal ile evleniyor. Çift, 7 Ağustos’ta Bodrum’da nikâh masasına oturacak.

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TANIŞTIKLARI GÜN

İlişkilerini bir dargın bir barışık 2 yıldır sürdüren sunucu-oyuncu Petek Ertüre ile iş insanı Serdar Oal, kısa bir ayrılığın ardından barışarak evlenme kararı aldı. Çift, nikâh tarihi olarak da tanıştıkları gün olan 7 Ağustos’u tercih etti.

Petek Ertüre ve sevgilisi Serdar Oal evleniyor

NİKÂH SONRASI PARTİ

Petek Ertüre ve Serdar Oal, Bodrum’daki Highlight Otel’de nikâh masasına oturacak. Çiftin nikâhını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kıyacak. Merasimin ardından çift, yakın dostlarının katılacağı küçük bir parti verecek. Ertüre, yaz düğününde gelinlik yerine beyaz bir elbise giyecek.

PETEK ERTÜRE KİMDİR?

Petek Ertüre, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Liseyi Marmara Kolejinin teknik lisesi olan Marmara Radyo Televizyon’da okudu. Ardından Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü‘nde okudu ve mezun oldu.

Magazin, D life, D Magazin, Renkli Hayatlar isimli magazin programlarını sundu. Aynı zamanda reklam filmlerinde ve Sonbahar isimli dizide rol aldı. Müjdat Gezen Sanat Okulu, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim aldı. Uzun zaman Ali Ağaoğlu ile aşk yaşayan Ertüre'nin Ali Ege isimli bir oğlu var. 

 

 

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#Petek Ertüre#Serdar Oal#Bodrum

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