Petek Dinçöz'ü 12 milyondan eden hata!

Petek Dinçöz, 2009-2010 yılları arasında bir televizyon programında 'Arım Balım Peteğim' isimli programın sunuculuğunu yapmıştı. Sanatçı, o dönem alamadığı parası için yapımcı şirkete dava açtı. Mahkeme, yapım şirketinin 12 milyon lira ödemesine hükmetti.

ELLERİ BOŞ DÖNDÜLER

Dinçöz, parasının tahsili için icra istedi. Ancak icraya giden memurlar, şirketin üçüncü şahıslara devredildiği ortaya çıktı. Şirketin üzerine kayıtlı gayrimenkul ya da mal varlığı tespit edilemeyince, şirketin planlı şekilde hareket ederek muhasebe hesaplarının boşaltıldığını belirtip, şirketin haksız davranışı nedeniyle zarara uğratıldığını belirten Petek Dinçöz, İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Dinçöz, yapım şirketinin, 'Alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek' suçunu işlediğini öne sürdü.

MAHKEMEYE GİTMEYİNCE….

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde İcra Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldı. Mahkeme, Dinçöz'ün her ne kadar sanık şirket sahibinin hapis cezası ile cezalandırılması istese de, mahkemeye usulüne uygun olarak davet edilmesine rağmen Dinçöz'ün ya da avukatının duruşmaya gelmediği ve gelmediği gibi bir mazerette de bulunmadığı gerekçesiyle şikayet hakkının düşürülmesine karar verdi.