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Haber Giriş: 10.08.2020 - 08:38,Son Güncelleme:

Petek Dinçöz'den ikinci bebek müjdesi

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Petek Dinçöz'den ikinci bebek müjdesi
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Petek Dinçöz, 2014 yılında Ispartalı iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu. 2015 yılında ise çiftin, oğulları İrfan Aslan doğdu.

Evliliklerinde 6 yılı geride bırakan çiftten güzel haber geldi.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Petek Dinçöz, hamileliğini Instagram sayfasında paylaştığı pembe patik fotoğrafı ile duyurdu.

 Dinçöz'ün 'şükür' emojisi ile paylaştığı fotoğrafa eşi de kalp emojileri ile karşılık verdi.

Petek Dinçözden ikinci bebek müjdesi

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