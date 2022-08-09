Pete Davidson -Kim Kardashian ayrılığına Kanye West'ten ilginç kutlama

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Kim Kardashian ile geçtiğimiz yıllarda ayrılan Kanye West, Kardashian'ın Pete Davidson ile ayrılığını kutladı.



West, sahte bir New York Times sayfasıyla Davidson’ın 28 yaşında öldüğünü yazan görseli paylaştı.West, Kardashian'la ayrılığın ardından mesajlar ve yorumlar atarak tekrar barışmak istediğini vurgulamıştı.Kardashian’ın, Davidson ile ayrılmasından sonra Kanye West ile yeniden bir araya geldiği de iddia edildi.

Ancak çifte yakın bir kaynak, ikilinin boşanma sürecini tamamlamak için işlemlere devam ettiğini belirtiyor.