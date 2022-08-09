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Pete Davidson -Kim Kardashian ayrılığına Kanye West'ten ilginç kutlama

Güncelleme Tarihi:

#Kim Kardashian#Pete Davidson#Kanye West
Pete Davidson -Kim Kardashian ayrılığına Kanye Westten ilginç kutlama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 13:15

Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan ayrılmasını kutladı. West, Davidson'ın öldüğünü yazan sahte bir gazete fotoğrafı yayınladı.

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Kim Kardashian ile geçtiğimiz yıllarda ayrılan Kanye West, Kardashian'ın Pete Davidson ile ayrılığını kutladı.

Pete Davidson -Kim Kardashian ayrılığına Kanye Westten ilginç kutlama


West, sahte bir New York Times sayfasıyla Davidson’ın 28 yaşında öldüğünü yazan görseli paylaştı.
Pete Davidson -Kim Kardashian ayrılığına Kanye Westten ilginç kutlama


West, Kardashian'la ayrılığın ardından mesajlar ve yorumlar atarak tekrar barışmak istediğini vurgulamıştı.
Pete Davidson -Kim Kardashian ayrılığına Kanye Westten ilginç kutlama

Kardashian’ın, Davidson ile ayrılmasından sonra Kanye West ile yeniden bir araya geldiği de iddia edildi.

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Ancak çifte yakın bir kaynak, ikilinin boşanma sürecini tamamlamak için işlemlere devam ettiğini belirtiyor.

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#Kim Kardashian#Pete Davidson#Kanye West

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