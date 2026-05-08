Peş peşe iki ayrı kansere yakalanmıştı… Ünlü oyuncudan haber var… ‘Evet değiştim biliyorum, aylardır katı yiyecek yiyemiyorum’

Haberin Devamı

3. evre lenfoma yani kan kanserine yakalanan ünlü oyuncu teşhisi konulduktan sonra aylarca tedavi görmüş, son kemoterapi seansı bittikten sonra da hayranlarına müjdeli haberi verip kanseri yendiğini söylemişti.

Bizim Ev adlı komedi dizisinin başrol oyuncusu, emektar yıldız Dave Coulier, uzun süre ortalıkta görünmedikten sonra sosyal medya hesabından bir video paylaşarak son durumunu hayranlarıyla paylaştı.

2024 yılında 3. evre non-Hodgkin lenfoma teşhisi aldığını açıklayan ünlü yıldız 2025’in mart ayında kanserden kurtulduğunu duyurdu. Ancak bundan sadece dokuz ay sonra HPV ile ilişkili orofaringeal dil kanseri teşhisi aldı.

Haberin Devamı

Dave Coulier bu yılın şubat ayında, iki yıllık bir mücadelenin ardından her iki kanserden de kurtulduğunu açıklamıştı.

66 yaşındaki Coulier, dün paylaştığı Instagram Reel'inde, "Uzun zamandır paylaşım yapmadım ve son paylaşımımda bazılarınız farklı göründüğümü ve farklı konuştuğumu söylemişti, haklısınız," dedi.

"Gördüğünüz şey, boğazımdaki karsinom nedeniyle geçirdiğim yoğun radyasyonun yan etkileri." diyen ünlü oyuncu kanser tedavisi yüzünden 20 kilo verdiğini ve aylardır da katı gıdalarla beslenemediğini söyledi.

"Aylardır katı yiyecek yiyemiyorum ve bu yüzden 45 kilo verdim. Gördüğünüz şey bu ve hastalık konuşma yeteneğimi etkiledi" diyerek söze başlayan Dave Coulier merak içindeki hayranlarına "Bazılarınız farklı konuştuğumu söyledi. Yani evet, gördüğünüz ve duyduğunuz şey konusunda haklısınız." diye seslendi.

Haberin Devamı

Bir buçuk yıl önce non-Hodgkin lenfoma geçirdiğini ve kemoterapi gördüğünü söyleyen Dave Coulier “Saçlarım da yavaş yavaş uzuyor. PET taramalarımızın sonuçları geldi ve hem boğazımdaki karsinom hem de lenfoma için durum iyi görünüyor. Bu yüzden her şeyden çok memnunuz” diye ekledi.

Ancak aldığı bu iyi haberlere Dave Coulier kanseri her zaman sanki arabanın dikiz aynasından görür gibi arkasında görmeye devam ettiğini de itiraf ediyor.

Nisan ayında katıldığı "Kelly Clarkson Show" programında "zehirli" yaşam tarzının kanser teşhisine yol açtığını söyleyen ünlü oyuncu "Lenfatik sistemim neden çöktü diye merak ediyordum. Ve bu konuyu derinlemesine araştırdıkça, hayatımdaki her şeyin zehirli olduğunu fark ettim. Diş macunum, şampuanım, çöp poşetlerim, tuvalet kağıdım, her şey, cilt kremim, her şey." demişti.

Haberin Devamı

Artık yaşam tarzını değiştirdiğini söyleyen ünlü oyuncu kemoterapisi devam ederken yataktan çıkamayacak hale gelmiş ve ölmeyi beklediğini söyleyerek herkesi üzmüştü.

Kanser tedavisi gördüğü sürece ünlü oyuncuya eşi Melissa Coulier büyük bir özveriyle baktı. Ünlü komedyen, başlangıçta eşi Melissa onu doktora gitmeye zorlayana kadar "hafif bir baş ağrısı" çektiğini düşünmüş, eğer bu uyarıyı dikkate almasa tedavisinin hiçbir işe yaramayacağını ve kanserle savaşamayacağını da itiraf etmişti.