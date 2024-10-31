'Peruk ve takma kirpik kullanıyor' iddiaları vardı: Tedavisiyle ilgili en çok bu ayrıntı konuşuluyor

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2023'ün aralık ayında bütün ailesiyle birlikte katıldığı Noel kutlamasından sonra ortadan kaybolan Kate'in karın bölgesinden büyük bir operasyon geçirdiği, bu yılın ocak ayının ilk yarısında açıklandı.

Geçirdiği operasyon ayrıntılı şekilde açıklanmadığı için de bir dizi komplo teorisinin merkezinde kaldı Kate.

Aradan iki ay geçtikten sonra kendisi bir video ile önleyici kanser tedavisi göreceğini duyurdu. Sonra yine bir sessizlik geldi.

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Ta ki haziran ayının 15'inde aile için çok önemli olan Trooping The Colour geçidine kadar! Orada altı ay sonra ilk kez halkın karşısındaydı Galler Prensesi Kate.

Eskisinden daha zayıf görünüyordu ama yine de her zamanki gibi şıktı ve yüzüne gülümsemesi yerleştiğinde de hastalıktan önceki Kate'in ta kendisiydi.

Ardından Wimbledon Açık'ta bir kez daha halkın karşısına çıktı.

Sonra yine bir sessizlik gelse de geçen eylül ayında kemoterapi tedavisinin tamamlandığını duyurdu. Hatta bu müjdeyi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda özel bir aile videosuyla verdi.

Bu haber hayranlarını çok sevindirdi elbette.

DAHA ZAYIF AMA HER ZAMANKİ KATE

Galler Prensesi Kate Middleton kendi açıklamasına göre bir süre daha eskisi gibi tam olarak görevlerine dönmeyecek. Ama yine de zaman zaman halkın karşısında olacak.

Bunun yeni bir örneğini de geçtiğimiz haftalarda kocası Prens William ile birlikte sergiledi Kate Middleton. Orada da yine eskisi gibi kocasının yanında yer aldı. Giyimi kuşamıyla yine herkesin dikkatini çekti.

Fakat ondan önce de kendisi gibi kanser tedavisi gören genç fotoğrafçı Liz Hutton'ı Windsor Şatosu'ndaki bir etkinlikte kabul etti.

Koruyucu kemoterapi göreceğini açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton'ın bütün bu etkinlikleri sırasında çok dikkati çeken bir ayrıntı vardı.

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Özellikle de genç fotoğrafçı Hutton ile yan yana geldiği fotoğraflarda çok dikkat çekiyordu bu ayrıntı.

TEDAVİSİYLE İLGİLİ EN ÇOK BU AYRINTI MERAK EDİLDİ

Bilinen tedavinin aksine Kate'in saçları dökülmemişti. Oysa genellikle kemoterapi tedavisi sırasında hastalar saç, kirpik gibi bölümlerinde büyük kayıp yaşıyorlar.

Hatta kendileri de tedavi gören bazı ünlüler bu sürece hazırlık için saçlarını kazıttıkları anları sosyal medya hesaplarından da paylaşıyorlar.

İşte bu durumun Kate Middleton için söz konusu olmaması büyük bir merak uyandırdı.

Bu konuda da Galler Prensesi yine her zaman olduğu gibi bazı söylentilerin ve iddiaların odağında yer aldı.

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Daha altı aylık bir aradan sonra halkın karşısına ilk kez çıktığında da bu konu gündeme gelmişti.

Hatta o dönemde tedavinin bütün izlerini taşıdığı bunu ortadan kaldırmak için yaklaşık iki saat boyunca makyaj uygulandığı, seyrekleşen kaş ve kirpikleri için de protez kullanıldığı ileri sürülmüştü.

Haziran ayındaki o törende saçları da seyrekleştiği için peruk ya da kaynak saç kullandığı da iddia edildi. O gün Kate'in saçı toplu olduğu için de bu iddia genel olarak kabul gördü.

Fakat sonradan halkın karşısına çıktığında saçları yine gür ve uzundu. Üstelik yer yer dip boyası yapılmamış bir görüntü de sergiliyordu.

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İşte Kate'in saçlarını açık olarak kullandığı bu etkinliklerin ardından başka bir teori gündeme geldi.

ARDINDAN BAŞKA BİR TEORİ GELDİ

Buna göre yeni kuşak kanser tedavilerinde kullanılan ilaçlar, saç ya da kaş ve kirpiklerde bir dökülmeye sebep olmuyor. Belli başlı başka yan etkileri olsa da hastanın saçları olduğu gibi duruyor.

Bazı uzmanlara göre de başka bir durum söz konusu.

Kate'in de açıkladığı gibi kanserli dokunun ameliyatla alınmasının ardından hastalığın başka organlara sıçramadığı durumlarda koruyucu kemoterapi uygulanıyor. Bu sırada kullanılan ilaçlar da genel yan etkilere yol açmayabiliyor.

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Bir başka ayrıntı da her hastada aynı tip yan etkilerin görülmeyebileceği.

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ONLAR DA KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Bu arada İngiliz kraliyet ailesinde söz konusu hastalık nedeniyle tedavi gören tek kişi Kate değil. Kayınpederi Kral Charles da aynı hastalıktan muzdarip. Onda da kanser tedavisinin yan etkileri görülmüyor.

Kral'ın ortanca kardeşi Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson da önce meme sonra cilt kanserine yakalandığını duyurdu.

Boşanmasına rağmen York Düşesi unvanı elinden alınmayan Sarah da gördüğü tedaviye rağmen diğer kanser hastaları gibi saçlarını, kaşlarını ve kirpiklerini kaybetmedi.