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Haber Giriş: 02.05.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

Perihan Savaş torunlarıyla Maldivler’de

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Perihan Savaş torunlarıyla Maldivler’de

Türk oyuncuların son dönemdeki gözde tatil adresi Maldivler’e gidenler arasına usta oyuncu Perihan Savaş da katıldı.

Ünlü sanatçı tatile İbrahim Tatlıses’ten olan kızı Melek Zübeyde ve onun çocukları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile çıktı. 4 yıl önce de aynı yerde torunlarıyla tatil yapan Perihan Savaş, o günlerden bir kareyi yeni çektiği fotoğrafla birlikte Instagram’da paylaştı:

Perihan Savaş torunlarıyla Maldivler’de

“4 yıl önce, 4 yıl sonra kuzularımla. Şükürler olsun.” Savaş’ın nazar boncuklarıyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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