Perihan Savaş torunlarıyla Maldivler’de

Ünlü sanatçı tatile İbrahim Tatlıses’ten olan kızı Melek Zübeyde ve onun çocukları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile çıktı. 4 yıl önce de aynı yerde torunlarıyla tatil yapan Perihan Savaş, o günlerden bir kareyi yeni çektiği fotoğrafla birlikte Instagram’da paylaştı:

“4 yıl önce, 4 yıl sonra kuzularımla. Şükürler olsun.” Savaş’ın nazar boncuklarıyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?