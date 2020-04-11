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Haber Giriş: 11.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Perihan Savaş: Erol Taş’tan çok korktum

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Perihan Savaş: Erol Taş’tan çok korktum
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Oyuncu Emrah Elçiboğa’nın Instagram’daki canlı yayınına konuk olan Perihan Savaş, Yeşilçam’ın efsane “kötü adam”ı Erol Taş’la ilgili anısını anlattı:

Erol Taş’la sahnen var dediler. Beni esir pazarından satın alacak rol icabı. Ne kadar çekindiysem, gittim kendimi odaya kilitledim. Erol Abi geldi, ‘Ben o kadar kötü biri değilim’ dedi. Bana gofret getirdi. Sonra açtım kapıyı, çektik sahneyi. Aklıma geldikçe gülerim.”

 

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