Peri masalının son satırları yazılıyor... Harry için 'balayı' bitti... Memleket özlemi içini yakıyor

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Genç adam, doğuştan prensti. Her ne kadar tahta çıkma sırası için gerilerde olsa da yine de yaşadığı hayat birçok kişinin özeneceği türdendi.

Sade ve beyaz gelinliği içindeki genç kadın da birçok kişiye göre masal prensesiydi. Onunla aynı ülkede bile doğmadığı halde prensin kalbini çalmış ve onu o gösterişli katedralin koridorunda el ele yürümeye yani evliliğe razı etmişti.

Sonuç olarak o gün o genç adam ile güzel kadın, dünyanın gözleri önünde evlendi. Hatta üzerinden beş yıl bile geçti. Bu arada iki çocukları oldu. Ama hayatları başlangıçta onların düğününü izleyenlerin tahmin ettiği gibi gelişmedi. Öyle taçlı, mücevherli, ailenin lüks saraylarında geçen bir yaşam sürmediler.

Ülkelerini bile değiştirdiler. O gün sevdiği kadınla evlenen genç adam onun uğruna doğup büyüdüğü ve her türlü ayrıcalığından yararlandığı memleketini terk etti. Ailesine kafa tuttu.

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Ama son iddialara göre mutlu çiftin yuvası üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Hatta yine aynı söylentilere göre o genç adam artık memleketine dönmeyi bile düşünüyor.

ÜÇ YILDA HİÇBİR ŞEY AYNI KALMADI

Kesinlikle anladınız Prens Harry ile Meghan Markle'ın öyküsünü anlattığımızı...

2018 yılında Londra'da gösterişli bir törenle evlenen çift, 2020 yılından bu yana ABD'de yani Meghan Markle'ın memleketinde yaşıyor. Oraya taşınmalarından sonra geride bıraktıkları İngiliz kraliyet ailesi hakkında kolay hazmedilmeyecek suçlamalarda bile bulundular. Bütün bunların sonucunda İngiltere ile herhangi bir fiziksel bağları kalmadı.

Öyle ki Harry'nin doğup büyüdüğü, kan bağlarına sahip olduğu ülkesinde artık kendine ait bir evi bile yok. Zorunlu ziyaretlerini de bazen saatler bazen bir iki gün ile ölçülecek kadar kısa tutuyor. Sonra hemen karısının yanına, yaşadıkları California'ya dönüyor.

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'ESKİ HAYATINI, ARKADAŞLARINI, MEMLEKETİNİ ÖZLÜYOR'

Ama yıllarca İngiliz kraliyet ailesini gözlemleyen, haklarında kitaplar yazan Tom Quinn'e bakarsanız Harry için artık "balayı dönemi" bitti. Ülkesini terk ettiği 22020'den bu yana geçen zaman içinde sıla hasreti dört bir yanını sardı. Londra'daki eski hayatının bazı ayrıntılarını deli gibi özlüyor.

Quinn, Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşındıkları ilk dönemde etrafındaki her şeyin Harry için yeni ve heyecan verici olduğunu hatırlattı. Ama öyle ya da böyle aradan geçen zaman içinde Harry için artık bu durum sona geldi.

Prens artık, karısının peşinden gidip geride bıraktığı eski yaşamına "pembe gözlüklerle" bakıyor... Geçmişini tatlı bir rüya gibi hatırlıyor.

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Kraliyet yazarı Tom Quinn'in ileri sürdüğüne göre 39 yaşındaki Prens Harry, orduda bulunduğu dönemde edindiği arkadaşlarını, okul yıllarındaki dostlarını özlüyor.

Söylentilere göre o dönemde yakın olduğu arkadaşları California'ya gidip onu ziyaret de edemiyor. Çünkü Harry'nin karısı Meghan Markle'a dayanamıyorlar.

LONDRA'DA KALICI BİR EVİ OLMASINI İSTİYOR

Quinn'in iddiasına göre bütün bunlar yüzünden Harry, artık Londra'da kalıcı bir evi olmasını istiyor. Hatta bunun için arayışına başladı bile.

Bu iddialara bakılırsa Harry, böylece ülkesine gittiğinde ailesine ait konutlardan birinde konaklamak zorunda kalmayacak. Bunun yerine kendi evinde kalacak...

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Daha da ötesinde gelip kendisini ABD'deki evinde ziyaret edemeyen eski arkadaşlarıyla da orada buluşması mümkün olacak.

Aslına bakılırsa Harry'nin artık İngiltere'de kendine ait bir evi yok.

Harry ile Meghan evlendikleri zaman kendilerine Kraliçe 2. Elizabeth tarafından Frogmore Cottage hediye edilmişti. Çift, ilk bebekleri Archie'nin doğumundan önce bu konutta büyük bir tadilata başladı. Bunun için de yüklü miktarda para harcandı.

Sonuç olarak önce Kanada'ya sonra da kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden geri adım atıp ABD'ye taşınınca artık o konutta sürekli olarak yaşamamaya başladılar.

Harry ile Meghan, Londra'ya sayılı gidişlerinde de Frogmore Cottage'da kalıyorlardı. Hatta kızları Lilibet'in ilk doğum gününü de orada kutladılar.

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CHARLES, OĞLU İLE GELİNİNİ KONUTTAN KOVDU

Fakat sonra Harry'nin babası Kral Charles'tan beklenmedik bir adım geldi. Oğluyla gelininden bu konutu terk etmelerini istedi. Sonuç olarak Harry ile Meghan o konuttaki bütün eşyalarını boşaltıp Frogmore ile bütün ilişiklerini kestiler. Özetle Harry'nin artık anavatanında başını sokacak bir yuvası bile kalmadı.

Charles, annesinin ölümünden sonra tahta çıktıktan sonra geçen yılın mart ayında oğlu Harry ile gelini Meghan'dan Frogmore Cottage'ı boşaltmalarını istedi. Dümdüz söylersek çifti oradan kovdu.

Kral 3. Charles'ın, oğlu Harry ile gelini Meghan'dan Frogmore Cottage'ı tahliye etmelerini istemesi bazı yorumlara göre aslında sert mesajlar içeriyordu.

Bu yorumlara göre bu gelişme, çiftin, Kral'ın taç giyme törenine davet edilip edilmeyecekleri konusunda da kafalarda şüphe uyanmasına yol açtı.

Aileye yakın kaynaklardan birinin İngiliz The Sun gazetesine verdiği demece göre Charles'ın bu hamlesi "Harry ile Meghan'ın İngiltere'deki vaktinin dolduğu" anlamına geliyordu.

KRALİÇE'NİN DÜĞÜN HEDİYESİ

Frogmore Cottage, İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu resmi konutlardan biri.

2018 yılında Harry ile Meghan evlendiklerinde, Kraliçe Elizabeth, bu mülkü çifte düğün hediyesi olarak verdi. Harry ile Meghan, evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda Prens'e ait küçük konutta yaşamaya başladı.

Fakat bir bebek beklediklerini öğrenen çift, hamilelik sürecinde buraya taşınma kararı aldı ve büyük bir restorasyon yapıldı. Beş yatak odalı Frogmore Cottage, çok büyük bir tadilattan geçirildi. Ne yazık ki bu işe harcanan para ve emek boşa gitti. Harry ile Meghan bu konutta çok uzun süre oturmadı.

RESTORASYON PARASINI GERİ ÖDEDİLER

Bebekleri Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra Kanada'ya geçtiler. Orada uzun süre kalan çift, Londra'ya döndü. Herkes onların artık bebekleriyle birlikte Frogmore Cottage'da yaşayacaklarını düşünürken Harry ile Meghan, ailedeki görevlerinden ayrılma kararını açıkladı.

Yani Frogmore Cottage'da beklenildiği gibi kendilerine yeni bir hayat kurmadılar. Bu arada bu konutun Harry tarafından kuzeni Prenses Eugenie ve kocası Jack Brooksbank'e verildiği haberleri de basına yansımıştı.

Frogmore Cottage'ın restorasyonu için harcanan para da uzun süre tartışma konusu oldu. Yenileme çalışmaları için iddialara göre 2.4 milyon sterlin harcandı. Bu para, vergi mükelleflerinden temin edilmişti. Fakat Harry ile Meghan, ABD'ye taşındıktan sonra bu parayı geri ödedi.

KRALİÇE CHARLOTTE'UN SEVDİĞİ KIR EVİYDİ

Frogmore Cottage'a biraz daha yakından bakalım ister misiniz?

Her ne kadar modern çağlarda Frogmore Cottage olarak bilinse de Windsor'da bulunan bu mülkün orijinal adı Double Garden Cottage (Çifte Bahçeli Kır Evi).

1801 yılında, dönemin kralı 3. George'un karısı Konsort Kraliçe Charlotte'un isteğiyle inşasına başlandı. İngiliz kraliyet ailesinin resmi konutlarından biri olan mülk, uzun süre de Konsort Kraliçe Charlotte tarafından bir dinlenme evi olarak kullanıldı.

Bu mülk 1975 yılında Ulusal Kültürel Miras olarak nitelendirilmeye başladı. Uzun tarihi boyunca İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri tarafından sık kullanılan Frogmore Cottage, Balmoral'da bulunuyor.

Geniş bahçeleri dillere destan olan mülkün Harry ile Meghan açısından başka bir önemi daha var. Çiftin, nişan fotoğrafları bu mülkün bahçesinde çekildi.