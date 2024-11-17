Peri masalı yarım mı kalacak? Meghan gecelerde… Beyaz atlı prensi yine yanında yok!

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Prens Harry’yle evlenip İngiliz kraliyet ailesine gelin olduğundan beri tartışmaların odağında yer alan Meghan Markle son zamanlarda uğruna tüm dünyayı karşısına aldığı Harry’yle görüntülenmiyor.

Meghan Markle ve Prens Harry yaklaşık iki aydır birlikte görüntülenmedikten sonra en son 8 Kasım’da Kolombiya'da düzenlenen Çocuklara Yönelik Şiddet Küresel Bakanlar Konferansı'nın açılışında paylaşılan bir videoda ortaya çıkmıştı.





YİNE GECELERDE… YİNE YANINDA HARRY YOK

Yorumlara bakılırsa Sussex Dükü ve Düşesi, çocuklar için çevrimiçi güvenliği teşvik ettikleri videoda da keyifsiz görünüyordu.

Geçtiğimiz gece Los Angeles’ta arkadaşlarıyla birlikte önce bir lansmana sonra da dans partisine katılan Meghan yine yalnızdı, Prens Harry karısının yanında yine yer almadı.

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43 yaşındaki Markle, straplez siyah bir elbise ve ona uygun topuklu ayakkabılarla poz verirken bir kez daha Harry’siz ortaya çıkması çiftin evliliğiyle ilgili dedikoduları yeniden alevlendirdi.

GERÇEKTEN MUTLU DEĞİLLER

2018’de evlenip, 2020’de kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen çift William, Kate, Kral Charles ve Kraliçe Camilla’yla, yani ailenin en üst düzey üyeleriyle küsler. Buna da İngiltere’den ayrıldıktan sonra onlarla ilgili olarak ortaya attıkları iddialar yol açtı.

Ancak 4 senedir “tüm dünyaya karşı biz” diyerek hep ortak bir cephe görüntüsü verip çok mutlu olduklarını iddia eden Harry ve Meghan için bir süredir durumun gerçekte böyle olmadığı konuşuluyor.

ARKADAŞLARIYLA BİLE ONUN YÜZÜNDEN GÖRÜŞEMİYOR

Birlikte kurdukları ve ilk çocukları Archie’nin adını verdikleri Archwell Vakfı yoluyla kimi iş girişimleri olsa da bunda aradığını pek bulamayan çiftin artık “ayrı hayatlar” yaşadığı dedikoduları bitmek bilmiyor.

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Prens Harry'nin memleketini özlediği ve eşi Meghan Markle'dan hoşlanmadıkları için memleketindeki tüm arkadaşlarıyla da bağının koptuğu iddia ediliyor.





“PİŞMANLIKLAR PRENSİ” MEGHAN’DAN SIKILDI

Aşkı için ailesini bile karşısına alan ve okyanus ötesine taşınan Harry’nin bu kararından pişman olduğu da söylentiler arasında.

Hatta New York Post gazetesi kısa süre önce bu konudaki haberinde Harry için "pişmanlıklar prensi" ifadesini kullanmıştı.

Tanınmış kraliyet uzmanı Tom Quinn de Harry’nin Meghan Markle’dan ve evliliğinden giderek “sıkıldığını” söylüyor.

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HARRY ARTIK İNGİLTERE’DE BİR EV İSTİYOR

Babası Charles’ın kanser olduğu haberini aldığından beri birkaç kez İngiltere’ye giden ancak ne onunla ne de küs olduğu ağabeyi William’la görüşebilen Harry’nin en büyük arzusunun kendisini ailesine affettirmek olduğu kraliyet uzmanları tarafından sık sık dile getiriliyor.

Ailesiyle arasını düzeltip en azından İngiltere’de yeniden bir “evi” olmasını arzu eden Harry’nin, en büyük arzusu Hollywood yıldızlarına taş çıkaracak bir şöhret arzulayan karısı Meghan Markle’dan da böylece kopmak istediği söyleniyor.

ARTIK AYRI HAYATLAR MI SÜRÜYORLAR?

Kraliyet ailesinden ayrılıp ABD’ye yerleştiklerinden beri birer yıldız gibi sürekli bir arada etkinliklere, gala ve davetlere katılan Harry ve Meghan’ın bir süredir ayrı hayatlar sürdükleri konuşuluyor.

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Uzmanlar davetlere tek başına katılmaya başlayan Meghan’ın ekim ayında kırmızı elbiseli haliyle yaptığı sükse, Meghan'ın Harry ile evlenerek başından beri istediği şeyi, yani şov dünyasına geri dönüşünü müjdeliyor yorumunu yapıyor.





KIRMIZI ELBİSESİ SON NOKTA MIYDI?

Kırmızı elbisesinden artık yanında Harry olmadan tek başına devam edeceği gerçeğine kadar her şeyiyle kendini kırmızı halı ünlüsü olarak tanıtıyor” yorumlarıyla Harry ve Meghan’ın evliliğinin üzerinde kara bulutların dolaştığını da ima ediliyor.