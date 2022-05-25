Peri masalı sona eriyor... Alperen Duymaz ile öğretmen eşi Kübra Kelkit'ten kötü haber

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Alperen Duymaz, Çankırı’da öğretmenlik yapan çocukluk aşkı Kübra Kelkit’ten daha fazla ayrı kalmamak için düğününü öne alarak resmi nikah kıymış, Kelkit’in eş durumundan İstanbul’a tayin olmasını sağlamıştı. Duymaz’ın dizi setindeki yoğunluğu nedeniyle çift düğün bile yapamadan evlenmişti.

İstanbul’da bir okulda öğretmenlik yapan Kübra Kelkit’in, Alperen Duymaz’ın “ışıltılı hayatı”na hep mesafeli durduğu biliniyordu. Ancak şimdi öğrendiğime göre Kelkit’in bu hayata ayak uyduramaması ipleri koparmış. Hatta çift geçtiğimiz günlerde Duymaz’ın menajeri Cem Tatlıtuğ’un doğum günü partisine katılmayarak, dedikoduları alevlendirmiş. İlişkilerine ara verdikleri söylenen çiftin hâlâ aynı evde yaşadığı da gelen bilgiler arasında.

Umarım ikili evliliklerine bir şans daha verir ve peri masallarına olan inancımızı sarsmaz…

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Sürpriz Paris gezisi

Cemiyet hayatının seyahatsever ünlü çifti Melis-Burak Hatipoğlu, 19 Mayıs tatilinde baş başa kaçamak yapma fırsatı yakaladı. İki küçük çocuğu olan çift, bu kez romantik bir tatil için Paris’e gitti. Burak Hatipoğlu’nun gizlilik içinde organize ettiği dört günlük kaçamak, Melis Hanım için tam bir sürpriz olmuş. Bol bol gezen çift, sevdikleri restoranlara uğramayı da ihmal etmemiş.

Ürdün’e hayran kaldılar

Cemiyetin bir başka seyahatsever çifti de Şebnem-Celal Çapa. Celal Bey, emekli olduktan sonra dünyayı gezen çift, pandemi nedeniyle ara verdikleri seyahatlere son sürat yeniden başlamıştı.

Uzun zamandır hayalini kurdukları Ürdün’e giden çifte, Hakan Ezer, Arzu Atabarut, Sena Kurul gibi yakın arkadaş grubu eşlik ediyor.

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Ürdün’ün tarihi yerlerini gezen kafile, Wadi Rum Çölü’ne ve Petra Antik Kenti’ne hayran kaldı.

Önce düğün sonra tatil

Nazlı-Hacı Sabancı çifti, arkadaşlarının düğünü için okyanusu aştı. Rebeca Ramón ve Rafael Nicolas’ın düğün için Dominik’in başkenti Santo Domingo’ya uçan çiftin yanında yakın dostları Emirhan Şahin, Baran Kayhan ve Alberto Mizrahi de var. Düğüne katıldıktan sonra adada tatil yapan çift, bir süre dinlendikten sonra dönecek. Bu arada Nazlı Sabancı’nın düğünde giydiği Salih Balta imzalı açık mavi dantel elbisesi, gecede büyük sükse yapmış…

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Detoksun pratik hali

Kate Moss’un, Bodrum’daki TheLifeCo Sağlıklı Yaşam ve Detoks Merkezi’ne giriş yapmasıyla benim için yaz başlıyor. Ersin Pamuksüzer’in kurucusu olduğu merkez, dünyada alanının en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. TheLifeCo, şimdi herkesin doğal, organik, zengin besin değerine sahip ürünlere ulaşması için SmartFood serisini çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Ersin Pamuksüzer, TheLifeCo Genel Müdürü Figen Tunçsav ile birlikte yaptığı toplantıda fonksiyonel, besleyici ve pratik SmartFood serisini anlattı. Bar, çikolata ve shot içecek formlarından oluşan seri, sağlıklı beslenmeyi pratik hale getiriyor.

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