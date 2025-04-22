Peri masalı sandığı evliliği bitince sudan çıkmış balığa döndü… Şimdi yeni bir aşk arıyor… İşi çöpçatanlara kaldı!

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Ancak gelen son dedikodulara göre bu yalnızlık yakın zamanda bitebilir. Çünkü en sevdiği arkadaşının eşi onun için çoktan harekete geçti ve çöpçatanlık yapmaya çoktan başladı.

GÖNLÜNE UYGUN BİR GÜZEL ARIYOR

Hatta söylentilere göre kimselere görünmeden gizlice randevulara çıkmaya ve gönlüne uygun bir aşk aramaya da çoktan başladı.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez 2000'lerin başında başlayıp yarım kalan aşklarını 2022'de nikah masasına taşıdılar ancak bu evliliğin sonu hüsran oldu

Ben Affleck ve Matt Damon Hollywood’da kariyerlerinin başından beri neredeyse hiç ayrılmadıkları, birlikte filmler yaptıkları ve büyük başarılar elde ettikleri dostluklarıyla herkesi kıskandıran bir arkadaşlığa sahipler.

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Bu dostluk şimdi de Jennifer Lopez’den ayrıldıktan sonra bir başına kalan, teselliyi sürekli ondan bir önceki eşi Jennifer Garner’ın kollarında aradığı için eleştirilen ve bitmeyen dedikodulardan kaçmak için kendini üç çocuğuna adamaya çalışan Ben Affleck için devrede…

EN YAKIN ARKADAŞININ EŞİ ONUN İÇİN ÇÖPÇATANLIK YAPIYOR

Ama bir başka şekilde… Matt Damon’ın 20 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi olan Luciana Barroso, sağlıklı bir ilişki sürdürme konusunda gereğinden fazla deneyime sahip. Ve şimdilerde bu deneyimini Ben Affleck için çöpçatanlık yapmakta kullanıyor…

İki yakın dost jkariyerlerinin başından beri birbirlerine her konuda destek oldular... Ben Affleck'e bu zor günlerinde destek bu kez Matt Damon'dan değil eşi Luciana Barroso'dan gelmiş

Kalbi boş kalan ve yalnızlığı hayranlarını üzen Ben Affleck için devreye giren Luciana Barroso onu potansiyel talipleriyle buluşturmak için devreye girmiş ve çöpçatanlık yapmaya başlamış.

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Söylenenlere göre Ben Affleck iki ayrı kadınla gizlice buluşup kalbi yeniden bir aşka kapılır mı diye bakmaya çoktan başlamış.

Ben Affleck en yakın arkadaşı Matt Damon'ın Luciana Barroso'yla olan 20 yıllık evliliğini ve mutlu yuvasını örnek alıyor ancak kendisi bunu başarabilmiş değil

RANDEVULARA ÇIKMAYA ÇOKTAN BAŞLAMIŞ

Ünlü isme yakın isimsiz bir kaynak durumu “Ben birkaç kez gözlerden uzak randevulara çıktı ama şu ana kadar onun için sihirli bir şey olmadı. Hem Luciana'ya hem de Matt'e daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi ama Luciana'nın iki potansiyel arkadaşı var ve Ben'in onlarla anlaşıp anlaşamayacağını görmek istiyor” sözleriyle anlattı.

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Gözden Kaçmasın Biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu: Sustum çünkü utandım Haberi görüntüle

Affleck'in eski sevgilileri arasında Bond yıldızı Ana de Armas'tan kendisinden 23 yaş küçük Playboy modeli Shauna Sexton'a ve Saturday Night Live yapımcısı Lindsay Shookus'a kadar pek çok çarpıcı isim bulunuyor. Geçen hafta kaynaklar onun Angelina Jolie'de gözü olduğunu bile iddia etmişti.

Jennifer Lopez'den ayrıldıktan sonra giderek daha fazla hırpani görünmeye, kendine dikkat etmemeye başlayan Ben Affleck geçmişte birçok güzelle aşklar yaşamıştı ancak artık adı "huysuz"a çıkmış durumda

NİCE GÜZELLERLE BİRLİKTE OLDU AMA ARTIK ADI "HUYSUZ"A ÇIKTI

Hollywood’un en ünlü yıldızlarından biri olan Ben Affleck’in kendine yeni bir sevgili bulması dışarıdan bakıldığında hiç zor gibi görünmese de durum pek öyle değil.

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Artık hem iki evliliği de mutsuzlukla sonuçlanmış bir erkek hem de “huysuzluğu” çokça dile düşmüş halde…

Aslında tüm bu çöpçatanlık operasyonunun bir sebebi de Ben Affleck'i sürekli yan yana gözüktüğü, hep yardım istediği ve bir anlamda "takılıp kaldığı" eski eşi Jennifer Garner'dan uzaklaştırmak...

Bunun yanında geçmişten beri alkolizmle savaşan Ben Affleck içinden geçtiği hassas süreçte yeniden bu belanın içine düşme tehlikesi de yaşıyor ve sevenleri onu bu durumdan kurtarmak için çabalıyor.