Peri masalı sandığı evliliği bitince sudan çıkmış balığa döndü… Şimdi yeni bir aşk arıyor… İşi çöpçatanlara kaldı!

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Ancak gelen son dedikodulara göre bu yalnızlık yakın zamanda bitebilir. Çünkü en sevdiği arkadaşının eşi onun için çoktan harekete geçti ve çöpçatanlık yapmaya çoktan başladı.
GÖNLÜNE UYGUN BİR GÜZEL ARIYOR
Hatta söylentilere göre kimselere görünmeden gizlice randevulara çıkmaya ve gönlüne uygun bir aşk aramaya da çoktan başladı.
Ben Affleck ve Matt Damon Hollywood’da kariyerlerinin başından beri neredeyse hiç ayrılmadıkları, birlikte filmler yaptıkları ve büyük başarılar elde ettikleri dostluklarıyla herkesi kıskandıran bir arkadaşlığa sahipler.
Bu dostluk şimdi de Jennifer Lopez’den ayrıldıktan sonra bir başına kalan, teselliyi sürekli ondan bir önceki eşi Jennifer Garner’ın kollarında aradığı için eleştirilen ve bitmeyen dedikodulardan kaçmak için kendini üç çocuğuna adamaya çalışan Ben Affleck için devrede…
EN YAKIN ARKADAŞININ EŞİ ONUN İÇİN ÇÖPÇATANLIK YAPIYOR
Ama bir başka şekilde… Matt Damon’ın 20 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi olan Luciana Barroso, sağlıklı bir ilişki sürdürme konusunda gereğinden fazla deneyime sahip. Ve şimdilerde bu deneyimini Ben Affleck için çöpçatanlık yapmakta kullanıyor…
Kalbi boş kalan ve yalnızlığı hayranlarını üzen Ben Affleck için devreye giren Luciana Barroso onu potansiyel talipleriyle buluşturmak için devreye girmiş ve çöpçatanlık yapmaya başlamış.
Söylenenlere göre Ben Affleck iki ayrı kadınla gizlice buluşup kalbi yeniden bir aşka kapılır mı diye bakmaya çoktan başlamış.
RANDEVULARA ÇIKMAYA ÇOKTAN BAŞLAMIŞ
Ünlü isme yakın isimsiz bir kaynak durumu “Ben birkaç kez gözlerden uzak randevulara çıktı ama şu ana kadar onun için sihirli bir şey olmadı. Hem Luciana'ya hem de Matt'e daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi ama Luciana'nın iki potansiyel arkadaşı var ve Ben'in onlarla anlaşıp anlaşamayacağını görmek istiyor” sözleriyle anlattı.
Affleck'in eski sevgilileri arasında Bond yıldızı Ana de Armas'tan kendisinden 23 yaş küçük Playboy modeli Shauna Sexton'a ve Saturday Night Live yapımcısı Lindsay Shookus'a kadar pek çok çarpıcı isim bulunuyor. Geçen hafta kaynaklar onun Angelina Jolie'de gözü olduğunu bile iddia etmişti.
NİCE GÜZELLERLE BİRLİKTE OLDU AMA ARTIK ADI "HUYSUZ"A ÇIKTI
Hollywood’un en ünlü yıldızlarından biri olan Ben Affleck’in kendine yeni bir sevgili bulması dışarıdan bakıldığında hiç zor gibi görünmese de durum pek öyle değil.
Artık hem iki evliliği de mutsuzlukla sonuçlanmış bir erkek hem de “huysuzluğu” çokça dile düşmüş halde…
Bunun yanında geçmişten beri alkolizmle savaşan Ben Affleck içinden geçtiği hassas süreçte yeniden bu belanın içine düşme tehlikesi de yaşıyor ve sevenleri onu bu durumdan kurtarmak için çabalıyor.