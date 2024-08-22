Peri masalı iki yılda sona ermişti… Boşanma kararı alan ünlü çiftin kaderi meğer balayında yazılmış: Cicim ayları daha başlamadan bitmiş!

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İkisi de kariyerlerinin başlarında birer yıldız adayıyken birlikte kamera karşısına geçip iki tutkulu aşağı canlandırmışlardı.

2000’lerin başında bu rol arkadaşlığı sırasında başlayan büyük aşkları o yılların en çok konuşulan magazin olayı oldu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck bir yandan kariyerlerinde yükselirken bir yandan da aşklarını dolu dizgin yaşadılar. Bennifer çifti 2000'lerin başında nişanlanmış ancak ilişkilerini yürütemeyip sonrasında başkalarıyla evlenmişti

BOZULAN NİŞANDAN TAM 20 YIL SONRA EVLENMİŞLERDİ

Ünlü çiftin üzerindeki yoğun baskı ve paparazzilerin ilgisi o dönemde de şimdiki gibi bunaltıcıydı. Ve Lopez’le Affleck Eylül 2002’de nişanlanıp tam bir yıl sonra düğün yapmaya karar vermelerine rağmen kısa süre sonra ayrıldılar.

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Magazin basınının isimlerini birleştirerek “Bennifer” adını taktığı çift “medyanın aşırı ilgisi” ilişkilerine zarar verdiği için yıllarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Ünlü çiftin sadece 2 yılda biten evliliğindeki sorunların daha balayında başladığı iddia edildi

Aradan geçen yıllarda başkalarıyla evlenen ve çocukları olan eski aşıkların yolu tekrar kesişmiş, ilk kez nişanlanmalarının 20 yıl dönümünde Lopez ve Affleck rüya gibi bir düğün yaparak bu kez evlenmeyi başarmıştı.

Bu küllerinden doğan aşk bir kez daha basının ilgi odağı oldu ve ünlü çiftin attıkları her adım, yaptıkları her açıklama manşetlerde yer aldı.

İŞLER YOLUNDA GİTMESE DE DIŞARIYA KARŞI MUTLU ÇİFT ROLÜ YAPTILAR

Dışarıya karşı aşk sarhoşu gibi görüntüler veren Bennifer çiftinin kimi zaman fotoğraflanan kavgaları aslında bu evlilikte işlerin yolunda gitmediğinin işareti sayıldı.

İkili objektiflere poz verirken her şey yolunda gibi davranıyor ancak görüntülerinin alındığını fark etmedikleri sırada kavgaları kameralara yansıyordu

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Ancak çift, özellikle de Jennifer Lopez hep Affleck’le birbirlerine çok aşık olduklarını ve evliliklerinin de gayet yolunda gittiğini söyleyip durdu.

Uzunca bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikilinin ayrıldıkları ancak bunu açıklamadıkları iddia ediliyordu. Ve en sonunda dün Jennifer Lopez’in Ben Affleck’ten boşanmak için mahkemeye başvurduğu haberi gündeme bomba gibi düştü.

Üstelik söylenenlere göre Jennifer Lopez uzun süre evliliğini kurtarmak için uğraşmış, Ben Affleck ise bu konuda hiçbir çaba göstermeyince ayrılık kararının almak zorunda kalmıştı.

Davanın çiftin 2 yıl önceki görkemli düğününün yıl dönümünde açılmış olması bu ayrılığı daha da dramatik hale getirmişti. Dava dosyasında çiftin 26 Nisan 2024 gününden bu yana ayrı yaşadıkları bilgisi de yer alıyordu.

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HER ŞEY ASLINDA BALAYINDA BAŞLAYIP BİTMİŞ

ABD basınında yer alan çarpıcı bir habere göre bu iki yıldır dillerden düşmeyen peri masalı aslında daha başlamadan bitmişti. İddialara göre Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in ilişkilerindeki sorunlar İtalya'nın Como Gölü'nde geçirdikleri romantik balayında başladı.

Çiftin balayı, sokaklarda öpüşüp koklaştıkları, bol bol alışverişle dolu çok sayıda halka açık geziyi içeriyordu. Ve evet, elbette etrafta her şeyi yakalayan kameralar vardı.

İddialara göre Ben Affleck alkolizmden kurtulurken yeniden Jennifer Lopez'İn kollarına koşmuş ancak kısa süre sonra bir hata yaptıpını düşünmeye başlamış

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Page Six’e konuşan çiftin yakın çevresinden bir kaynak durumu “Ben Affleck paparazzilerin onları takip etmesinden hoşnut değildi. Oysa Jennifer Lopez uluslararası bir süperstar ve Ben sanki takip edilmeleri sürprizmiş gibi davranıyordu,” diye anlattı.

Söylenenlere göre kameraların önünde olmadıkları zamanlarda “hayatlarının en mutlu zamanları olması gereken balayında” birbirleriyle neredeyse hiç konuşmuyorlardı. Affleck, Lopez’i değişmiş bir adam olduğuna inandırmıştı. Ancak bu durum çok kısa sürdü.

Uzun yıllar alkolizmle boğuşan ve bu yüzden Jennifer Garner’la yaptığı evlilik de sona eren Ben Affleck 2018’de içkiyi hayatından çıkarmış, kendine yeni bir yol çizmişti. Yakınları ünlü oyuncunun Jennifer Lopez’le yeniden görüşmeye başladıklarında daha alkolizmden yeni sıyrıldığını söylüyorlar.

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İKİSİ FARKLI HAYATLAR ARZULADI

Ben Affleck hassas bir döneminde eski aşkına yeniden kapılmış ancak alkolden kurtulmuş bir adam olarak devam ettiği hayatına uyum sağladıktan sonra fırtınalı romantizm onun için kısa sürede sona ermişti.

Evliliklerinin başından beri Ben Affleck’in hayatlarını gösteri dünyasının spot ışıklarından uzakta yaşamak istediği söyleniyordu. Affleck daha fazla mahremiyet arzulamaya başladı ve Jennifer Lopez'in şöhret seviyesini artık kaldıramaz oldu.

Jennifer Lopez ise sahip olduğu şöhreti seviyor, sürekli takip edilmekten, görüntülerinin alınmasından rahatsız olmadığı gibi bu büyük ilgiyi arzuluyordu.





YENİDEN BİRLEŞMEYİ O İSTEMİŞTİ... GÜZEL YILDIZ UTANCINDAN BOŞANMA DAVASI AÇMAYA YANAŞAMADI...

Çifti ayrılığa sürükleyen en önemli faktörlerden biri de bu 2 yıllık evlilik boyunca Ben Affleck’in basına birçok dedikodunun yansımasına da sebep olan davranışları olmuştu. Aslında ayrılıklarının üzerinden yıllar geçtikten sonra yeniden bir araya gelmeyi isteyen Ben Affleck’ti.

Jennifer Lopez’i “hayatının aşkı” olduğuna, bu sefer işlerin yolunda gideceğine ikna etmişti. Ancak daha balayında başlayan sorunlar her geçen gün büyümeye devam etti. Ve söylenenlere göre Ben Affleck bu konuda kılını bile kıpırdatmadı.

Bu süre boyunca kendini aşağılanmış ve küçük düşürülmüş hisseden Jennifer Lopez’in de aslında ayrılık kararını çok daha önce aldığı ancak bu utanç hissi yüzünden boşanmaya yanaşmadığı da ortaya atılan en çarpıcı iddialardan bir oldu…