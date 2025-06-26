Peri kızı gibi gelin olmuştu... Çocuk doğuramadığı için kocası onu boşadı.. Masal sadece yedi yıl sürdü

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Siz de dünyanın dört bir yanında hükümdarlarla ya da onların evlatlarıyla evlenen genç kızları biraz da imrenerek izleyenlerden misiniz bilmiyoruz. Ama bu tür hayatların hiçbiri dışarıdan göründüğü gibi değil.. Bir başka deyişle hiçbiri masallara benzemiyor.

En basit ve yakın tarihli örneği de İngiltere'nin gelecekteki kraliçesi Kate Middleton'ın kansere yakalanması. Belki de evinin kapalı kapıları ardında başka neler yaşıyor Galler Prensesi.. Kimi zaman olduğundan daha yaşlı görünmesinin sebebi belki de bu.

Yani hiçbir mutluluk masallardaki gibi sonsuza kadar sürmüyor. İlk bakışta ayrıcalıklı görünseler de dünyadaki bazı kraliyet ailesi üyeleri, kolay unutulmayan, hatta bazıları tarihe geçen trajedilerin bir parçası oldular.

Gelin, bazı kraliyet gelinlerinin tarihe damga vuran, kuşaklar boyu unutulmayan o trajedilerini, hayal kırıklıklarını bir hatırlayalım.

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HOLLYWOOD'UN PRENSESİ GERÇEKTEN PRENSES OLDU AMA ÖMRÜ KISA SÜRDÜ

Kraliyet trajedileri arasında en çok bilinenlerden biriyle başlayalım. Hollywood'un prensesi iken gerçekten prenses olan Grace Kelly ile Prens Rainier'nin öyküsünün sonu hazin oldu.

Bir anda yıldızlaşan ve sinemada geleceği de parlak olan Grace Kelly, Monako Prensi Rainier'nin kalbini bir bakışta çaldı.

Çift, 1956'da evlendi. İkisi kız, biri erkek üç çocukları oldu. Grace Kelly ile Prens Rainier'yi, 1982 yılında ölüm ayırdı.

Prenses Grace, küçük kızı Stephanie ile çıktığı bir gezintide trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdi. Prens Rainier, 2005 yılında ölünceye kadar erken kaybettiği eşinin yasını tuttu.

Çiftin evlilik hayatı masal gibi bir düğünle başlamıştı... Ama ölüm onları erken ayırdı. Grace Kelly hayata veda ettiğinde sadece 52 yaşındaydı.

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Filmlere ya da romanlara konu olacak türden bir hikayenin kahramanı da Ürdün'ün eski kraliçesi Nur...

Evlilik öncesi adıyla Lisa Halaby, Suriyeli bir babanın kızı olsa da ABD'de doğup büyüdü. Mimarlık eğitimi alan Lisa Hallaby'nın hayatını değiştiren an ise Ürdün Havayolları için tasarım yaptığı sırada gerçekleşti. Onu gören Kral Hüseyin, kelimenin tam anlamıyla "kalbinden vuruldu."

Çift 1978 yılında gösterişli bir törenle evlendi. O düğünden sonra Lisa Halaby, dinini değiştirdi ve İslamiyete geçti. Adını da Nur olarak değiştirdi. Artık onu herkes Hun El Hüseyin ismiyle tanıyordu. Yani 'Hüseyin'in ışığı'!

1978 yılında dillere destan bir törenle evlenen Nur ile Hüseyin'in iki kız iki erkek dört tane çocuğu oldu.

Kraliçe Nur ile Kral Hüeyin 1978'den 1999'a kadar evli kaldılar. Kral yakalandığı hastalığa yenilince de Nur için bu kez yine farklı bir hayat başlamış oldu.

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Nur ile Kral Hüseyin'in büyük oğlu Hamza, 1999'dan 2004'e kadar veliaht prens olarak bilindi. Ama Kral Hüseyin'in ölümünden sonra eski eşi Muna'dan dünyaya en büyük oğlu Abdullah kral oldu. O da Rania ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin'i veliaht ilan etti.

Bir başka deyişle söylersek kocası Kral Hüseyin'in 1999'daki ölümünden sonra Kraliçe Nur, Amman sarayına veda ederken, Abdullah'ın annesi yani Kral'ın eski eşi Muna "kral annesi olarak tekrar eski yuvasına döndü.

Ürdün'ün eski kralı Hüseyin'in karısı olan Nur'un hayatı, onun ölümünden sonra değişti.





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ZÜMRÜT GÖZLERİNİN YAŞI DİNMEK BİLMEDİ

Bir ülkenin kralı ya da prensi ile evlenmek her zaman mutluluk getirmiyor. Hatta bazen yıllarca unutulmayacak bir trajedinin kahramanı olabiliyor insan.

Tıpkı bir zamanlar İran'ın hükümdarıyla evlenen, bir veliaht doğuramadığı için boşanan ve sonra başka bir ülkeye sürgüne gönderilen Prenses Süreyya gibi.

Süreyya Esfandiari-Bakhtiari, 1951 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi ile evlendi. Tahta bir veliaht veremediği yani bir çocuk dünyaya getiremediği için 7 yıl sonra boşandı ve ülkesinden sürgüne gönderildi.

İhtişamlı başlayan ve sonra trajedilerle süren hayatı 2001'de Paris'te sona erdi. Bu dünyadan yapayalnız ayrıldı.

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Sekiz gün sonra kardeşi de öldü. Bu durum, iki kardeşin öldürüldüğü iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

NE HAYATI UNUTULDU NE ÖLÜMÜ

Yine çok bilinen bir öykü... Prenses Diana ile Prens Charles'ın evliliği 1981'de gerçekleşti. Soylu bir ailenin kızı olan Diana o sırada henüz 19, Prens Charles ise 34 yaşındaydı.

Üstelik büyük aşkı Camilla Parker Bowles'tan da bir türlü kopamıyordu. Bu evlilik ve düğün de büyük olay oldu.

Genç ve ürkek Diana, yakında ülkesinin kraliçesi olacaktı. Ama işler beklendiği gibi gelişmedi. İki çocukları olmasına rağmen, 1996'da Kraliçe'nin de izniyle boşandılar.

Diana, tam yeni bir hayat kurmak üzereyken şaibeli bir trafik kazasında henüz 36 yaşındayken hayata veda etti. Ölümünün üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen Diana, hala birçok kuşak için "kalplerin prensesi".

Lady Diana Spencer'ın o dönemde prens olan Charles ile 1981 yılındaki evliliği tam bir peri masalı olarak nitelendirilmişti. Ama bu ilişkinin sonu Diana açısından trajedi oldu.





BİR ERKEK ÇOCUK DOĞURAMADIĞI İÇİN KOCASI ONU BOŞADI

Gelelim hikayesi "binbir gece masalları" gibi başlayan ama sonu pek de mutlu bitmeyen eski bir öyküye. Bu öykünün kahramanı Prenses Fevziye Fuad. Ya da bir erkek çocuk doğuramadığı için sarayı terk etmek zorunda kalan hüzünlü prenses...

1921 yılında İskenderiye'ye Mısır Kralı Fuad'ın kızı olarak dünyaya geldi Fevziye Fuad. İngiliz ve Fransız mürebbiyeler tarafından büyütüldü. Sonra eğitim için İsviçre'ye gönderildi. Geri dönüşü sonrası da dönemin İran Şahı'nın veliahtı olan 19 yaşındaki Muhammed Rıza ile evlendi.

Tahran'daki hayatı evlilik öncesi sürdürdüğünden çok farklı da olsa dünyaya getirdiği kızı sayesinde keyfi biraz da olsa yerine geldi.

Fakat kayınvalidesi ile yaşadığı gerilim bir yandan, bir erkek çocuk yani tahta veliaht dünyaya getiremediği için gördüğü bir baskı diğer yandan sonunda çareyi ülkesi Mısır'a dönmekte buldu.

Bir daha da gelin gittiği saraya geri dönmedi. 1949 yılında Albay İsmail Şirin ile evlendi ve ölene kadar da onunla evli kaldı.

Prenses Fevziye, 1942 yılında ünlü fotoğrafçı Cecile Beaton'a poz verdi ve Life dergisinin kapağında yer aldı. Döneminin en ünlü kadın oyuncularından Vivien Leigh ve Heddy Lamarr'a benzetildi. O yıllarda dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirildi. Fevziye Fuad, 91 yaşında hayata veda etti.

Kocasına bir erkek veliaht doğuramadığı için boşanmak zorunda kalan Fevziye döneminin en güzel kadınlarından biriydi.