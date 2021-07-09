Penelope Cruz ve Javier Bardem tatilde: YakÄ±n arkadaÅŸlÄ±ktan iki Ã§ocuklu evliliÄŸe

BU KEZ KAÃ‡AMADILAR

Ä°spanyol sinemasÄ±nda baÅŸlayan kariyerlerini Hollywood'a taÅŸÄ±yan ve orada da baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼ren Penelope Cruz ile Javier Bardem, Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ± genellikle kameralarÄ±n uzaÄŸÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã–zellikle de Ã§ocuklarÄ±nÄ±, meraklÄ± bakÄ±ÅŸlardan saklamak iÃ§in yÄ±llardÄ±r ellerinden geleni yapÄ±yorlar. 47 yaÅŸÄ±ndaki Cruz ile 52 yaÅŸÄ±ndaki Bardem, ailece Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Sardinya tatilinde bu kez objektiflerden kaÃ§amadÄ±lar.





HALA BÄ°RBÄ°RLERÄ°NDEN HEYECAN DUYUYORLAR

10 yaÅŸÄ±nda Leo adÄ±nda bir erkek, 7 yaÅŸÄ±nda Luna adÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuklarÄ± bulunan Penelope Cruz ile Javier Bardem, Ã¶nceki gÃ¼n plajda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Mavi bir mayo giyen Cruz ile siyah mayosuyla plaja inen Bardem, gÃ¼n boyu Ã§ocuklarÄ±yla kumsalda oynayÄ±p denize girdi. Ã‡ift, zaman zaman da el ele tutuÅŸup birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸarak romantik anlar yaÅŸadÄ±. Ã–ncesinde kÄ±sa sayÄ±lmayacak bir birliktelik yaÅŸayan ardÄ±ndan da evlilikte 10 yÄ±lÄ± geride bÄ±rakan Cruz ile Bardem'in aÅŸklarÄ±nÄ±n hala tazeliÄŸini koruduÄŸu da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.





KEYÄ°FLÄ° SOHBET VE KUMSAL YÃœRÃœYÃœÅžÃœ

Penelope Cruz ve Javier Bardem bazen de Ã§ocuklarÄ± kendi aralarÄ±nda oynarken kumlarÄ±n Ã¼zerinde oturup gÃ¼lÃ¼mseyerek onlarÄ± seyretti. Ã‡ift bu anlarda neÅŸeli sohbetlere de daldÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± Ã§ift, gÃ¼nÃ¼n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de el ele tutuÅŸarak kumsalda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.



JAMON JAMON FÄ°LMÄ°NDEN BU YANA

Penelope Cruz ile Javier Bardem, aslÄ±nda birbirlerinin kariyerlerinin ilk dÃ¶nemlerinden bu yana tanÄ±yor. YÃ¶netmenliÄŸini Bigas Luna'nÄ±n Ã¼stlendiÄŸi Jamon Jamon adlÄ± filmde birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Ã§ift. O dÃ¶nemde Bardem 23, Cruz da 18 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Hem Cruz hem de Bardem'in kariyerinde o filmin Ã¶nemli bir yeri var. Ä°ki Ã¼nlÃ¼nÃ¼n aÅŸkÄ±nÄ±n o filmde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileri de ortaya atÄ±ldÄ±. Fakat, onlar Ã§ok iyi iki arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ± belirtip bu iddialarÄ± yalanladÄ±lar.





CRUZ- CRUISE AÅžKI Ã‡OK KONUÅžULMUÅžTU

Sonra aradan geÃ§en zaman iÃ§inde her ikisi de farklÄ± kiÅŸilerle romantik iliÅŸkiler yaÅŸadÄ±. Penelope Cruz, Nicole Kidman'dan ayrÄ±lmasÄ±ndan bir sÃ¼re sonra Tom Cruise ile Ã§ok konuÅŸulan bir aÅŸk yaÅŸadÄ±. YÄ±llar sonra Cruz ile Bardem, arasÄ±nda bir yakÄ±nlaÅŸma doÄŸdu. O dÃ¶nem de de Ã¶nceleri "arkadaÅŸ" olduklarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rseler de Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± kaÃ§amak tatillerde bunun Ã§ok daha Ã¶tesinde bir iliÅŸkileri olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren fotoÄŸraflarÄ± Ã§ekildi. Cruz ile Bardem, 2007 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan birlikteliklerini 2010 yÄ±lÄ±nda evliliÄŸe taÅŸÄ±dÄ±. O dÃ¶nemden bu yana da iki Ã§ocuklu ve mutlu evliliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.





KARÄ°YER HIRSI DENETÄ°M ALTINDA

Verdikleri rÃ¶portajlardan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re her ikisi de kariyer hÄ±rslarÄ±nÄ±n, aile hayatlarÄ±ndaki mutluluÄŸu gÃ¶lgelemesinden yana deÄŸil. Cruz, bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini de anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Cruz "Kariyerlerimizle ilgili olarak aramÄ±zda konuÅŸuyoruz, fikir alÄ±ÅŸveriÅŸi yapÄ±yoruz. Fakat iÅŸle ilgili takÄ±ntÄ±lÄ± bir yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z yok. Bu konuyu evin kapÄ±sÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" demiÅŸti. 20'li yaÅŸlarÄ±nda tam bir iÅŸkolik olduÄŸunu anlatan Penelope Cruz, yaÅŸ aldÄ±kÃ§a iÅŸ ile Ã¶zel yaÅŸamÄ± dengeleme konusunda daha farklÄ± bir yaklaÅŸÄ±m izlemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

Â ANNELÄ°K, HAYATA BAKIÅžINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Cruz, yine aynÄ± rÃ¶portajda anne olduktan sonra hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini de ifade etmiÅŸti. GÃ¼zel oyuncu "Anne olduktan sonra diÄŸer insanlarÄ±n benim hakkÄ±mda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ umursamamaya baÅŸladÄ±m. GenÃ§lik yÄ±llarÄ±mda ise baÅŸka insanlarÄ±n, benim hakkÄ±mda neler dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nem taÅŸÄ±yordu" diye konuÅŸmuÅŸtu.



OSCAR'A ADINI YAZDIRDI

Kariyerlerine Ä°spanya'da baÅŸlayan Cruz ve Bardem, Hollywood'da da Ã¶nemli baÅŸarÄ±lara imza attÄ±. Bardem, 2001'de KaranlÄ±ktan Ã–nce, 2011'de Biutiful ile Oscar adayÄ± olan Bardem, 2008 yÄ±lÄ±nda Ä°htiyarlara Yer yok ile sonunda bu Ã¶dÃ¼le kavuÅŸtu.

O DA HOLLYWOOD'DA KENDÄ°NÄ° KABUL ETTÄ°RDÄ°

EÅŸi Penelope Cruz da bu konuda ondan geri kalmadÄ±. 2007'de DÃ¶nÃ¼ÅŸ, 2010'da Nine ile aday olduÄŸu en iyi kadÄ±n oyuncu Oscar'larÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rsa da 2009'da Barselona Barselona ile en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Oscar'Ä± kazandÄ±.

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