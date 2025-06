Pembe dizilerin ünlü yüzü evlendi... 65 yaşında sil baştan aşk!

Haberin Devamı

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden olan General Hospital, Santa Barbara, The Bold and the Beautiful (Cesur ve Güzel), ve Melrose Place gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu hayatını meslektaşıyla birleştirdi.

Ülkemizde de yayınlanan Santa Barbara ve Cesur ve Güzel gibi dizilerle tanınan usta aktör Jack Wagner evlendi.





“BAŞARDIK! EVLENDİK!”

65 yaşındaki ünlü oyuncu tıpkı kendisi gibi hem müzisyen hem de oyuncu olan Michelle Wolf ile aileleri ve arkadaşlarının yer aldığı sade ve romantik bir düğün yaptı.

Sosyal medya hesaplarından düğün fotoğraflarını yayınlayan Jack Wagner ve Michelle Wolf mutluluklarını “Başardık!!!!!! Küçük ailemizin önünde EVLENDİK!!” yazarak hayranlarıyla paylaştı.

Jack Wagner uzun oyunculuk kariyeri boyunca birçok pembe dizide başrol oynamıştı

Haberin Devamı

Fotoğraflarda, yeni evliler gelinlik ve damatlıklarıyla poz veriyor, tören sırasında gülümsüyor ve el ele tutuşuyorlar. Ayrıca, küçük bir arkadaş ve aile topluluğunun önünde “Evet” dedikten sonra kol kola yürüyerek koridordan geri dönüyorlar.

İKİSİNİN ÇOCUKLARI DA DÜĞÜNDE YANLARINDAYDI

Törende Jack Wagner’in eski eşinden doğan 34 yaşındaki oğlu Peter Wagner ve Michelle Wolf'un 20 yaşındaki kızı Ornella da hazır bulundu.

Michelle Wolf, B.B. King, *NSYNC, Sophie B. Hawkins ve The Scorpions için şarkılar yazmış ve albümlerde yer almış bir şarkıcı-söz yazarı.

Taze evliler Ocak 2021'den beri birlikteler. Mutlu düğün pozlarını Michelle Wolf sosyal medya hesabından paylaştı

Haberin Devamı

EFSANE DİZİSİNE GERİ DÖNÜYOR

Nisan ayında PEOPLE’da yer alan habere göre Jack Wagner uzun süredir yayınlanan gündüz dizisi The Bold and the Beautiful'a (Cesur ve Güzel) geri dönerek Nick Marone rolünü yeniden canlandıracağını doğruladı.

O sırada aktör çekimlere çoktan başlamıştı. Wagner’in geri döndüğü ilk bölüm 13 Haziran'da yayınlanacak. Usta oyuncu 2022'de büyük bir acıyla sarsılmış, 27 yaşındaki oğlunu uyuşturucudan kaybetmişti

ÖMRÜ TELEVİZYON DİZİLERİNDE OYNAYARAK GEÇTİ

Oyunculuk kariyerinde General Hospital ve Santa Barbara gibi dizilerde başrol oynayan Jack Wagner, Cesur ve Güzel dizisinde Mart 2003'ten Şubat 2012'ye kadar rol almıştı.

Haberin Devamı

Usta oyuncu Mart 2022'de dizinin 35. yıl dönümü özel bölümünde rolüne geri döndü. Jack Wagner geçtiğimiz günlerde Cesur ve Güzel dizisinin yeni bölümlerinin çekiminde görüntülenmişti

HEM OYUNCU HEM DE ŞARKICI

Yeni eşi Michelle Wolf gibi Jack Wagner de oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcılık yapıyor.

Altı albüm çıkaran usta aktör General Hospital dizisinde karakteriyle seslendirdiği “All I Need” adlı şarkısıyla listelerde ilk sıralara yükselmişti.