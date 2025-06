Pembe dizilerin ünlü yıldızı geçen ay evlenmişti… Karısıyla ayrı evlerde yaşıyorlar… ‘Aman tadımız kaçmasın!’

Haberin Devamı

Ülkemizde de yayınlanan Cesur ve Güzel (The Bold and the Beautiful), General Hospital ve Santa Barbara gibi pembe dizilerle ünlenen usta oyuncu geçen ay hayatını müzisyen Michelle Wolf’la birleştirmişti.

Sadece ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlenen ünlü çift daha evliliklerinin birinci ayını bile doldurmadı.

Jack Wagner verdiği bir röportajda yeni eşi Michelle Wolf'la ayrı evlerde yaşama kararı aldıklarını açıkladı.

Usta aktör bu tuhaf seçimlerini “İkimiz de kendi evlerimizde çok rahatız ve birbirimizin evine gidip geliyoruz, bu yüzden ortalığı karıştırıp tadımızı kaçırmayalım, bunu satalım, şunu satalım dememek için bu kararı aldık” diyerek açıkladı.

Michelle Wolf 31 Mayıs'ta bu tatlı fotoğrafı paylaşarak evlendiklerini duyurmuştu

Cesur ve Güzel dizisine yıllar sonra geri dönmeye hazırlanan Jack Wagner 31 Mayıs'ta samimi bir törenle evlendikten sonra eşiyle birlikte yaşamadıklarını itiraf etti.

AYRI EVLERDE YAŞIYORLAR: BU ÇOK HAVALI BİR ŞEY!

Birlikte yaşamama kararlarını “Bu biraz havalı, değil mi? Onun kendi evi var. Benim de hâlâ kendi evim var” diye açıklayan Jack Wagner “İkimiz de kendi evlerimizde çok rahatız ve birbirimize gidip geliyoruz” dedi.

Çiftin bu özel gününü ünlü düğün fotoğrafçısı Deb Wald fotoğrafladı

Ünlü yıldız böylece flört ettikleri zamanlarda gibi yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Bu “Birkaç gecede bir evleri değiştiriyoruz. İkimiz de yaşlandıkça biraz alanımızın olması iyi oluyor. Ve bu ilişkimizi taze tutmakta da işe yarıyor” diyen Jack Wagner’ın ikinci evliliği.

DÖRT YILLIK BİRLİKTELİK MUTLU SONA ERDİ

Wagner ve Michelle Wolf, Ocak 2021'de çıkmaya başladı ve aynı yılın ilerleyen aylarında Instagram'da ilişkilerini resmileştirdi.

Michelle Wolf 31 Mayıs’ta Instagram hesabından düğün gününün özel görüntülerini paylaşarak Jack Wagner’la evlendiklerini duyurmuştu.

Jack Wagner düğün törenlerine bir DJ de dahil olmak üzere ailelerinden ve yakın dostlarından 40 kişinin katıldığını söylemişti.

ÜÇ YIL ÖNCE EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI

Jack Wagner’in kendisi gibi oyuncu olan ilk eşi Kristina Crump’tan ikisi erkek biri kız üç çocuğu var.

2022'de oğlun Harrison'ı kaybeden usta aktörün düğününe iki yetişkin çocuğu oğlu Peter ve kızı Ornella da katılmıştı

Usta aktör ne yazık ki küçük oğlu Harrison’ı 2022’de aşırı doz uyuşturucu nedeniyle kaybetmişti. Jack Wolf oğlu öldükten sonra bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına katıldı ve kendini hayır işlerine verdi.

Usta oyuncunun düğününe en büyük oğlu Peter ve kızı Ornella da katıldı.