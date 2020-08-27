Pelin Karahan'dan eşi Bedri Güntay'a romantik doğum günü kutlaması
Oyuncu ve sunucu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Karahan, paylaşımında "Filtre yok, aşk var. İyi ki doğdun canım" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Pelin Karahan ile 2014 yılında dünyaevine giren iş insanı Bedri Güntay, 37 yaşına bastı.
Karahan, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Bedri Güntay ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Karahan, paylaşımında "Filtre yok, aşk var. İyi ki doğdun canım" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Öte yandan mutlu evlilikleri süren çiftin Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocukları bulunuyor.
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