Pelin Karahan annesi Nural Koçyiğit'in yeni yaşını kutladı: Taş bebek 60 oldu!

"Taş bebek 60 oldu bugün… Hep diyorum yine derim, elim kolum her şeyim canım Annem... Çok şey diyesim var ama gerçekten kelimeler yetersiz sana… Bizi, seni bilenler bilir zaten... Güzelliğin, neşen, hayat enerjin, becerikliliğin, her şeyi hemen halledip organize edişin, bir ortama girdiğindeki ışığın… Her özelliğinle iyi ki benim annemsin! Sen olmasan ben hiç bir zaman bu kadar güçlü hissetmezdim bu hayatta... Çocuklarımın enerjik sevgi dolu anneannesi, benim can yoldaşım, arkadaşlarımın bir tanecik Nural ablası… İyi ki doğdun bebek! (Bence hiç yaşlanmayacak sadece yaş alacaksın)"

Anne-kızın birbirlerine olan benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı.

Pelin Karahan: 10 kilo verdim

Pelin Karahan önceki gün Bebeköy’de objektife takıldı. Bir arkadaşıyla buluşan oyuncu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Son dönemde kilo verdiği gözlenen oyuncu, “10 kilo verdim. Hâlâ her sabah kalkıp spor yapıyorum. Yememe içmeme dikkat ediyorum. Öğün sayımı ikiye düşürdüm. Bu kadar kilo vermeyi hedeflemiyordum ama şimdi de bu kiloyu korumak istiyorum” dedi. (Deniz BOY)

