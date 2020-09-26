Pelin Karahan: Anne de olurum başrol de

İki çocuk annesi Karahan, kadın oyuncuların doğum sonrası oyunculuğu bırakacakmış gibi bir algı oluştuğunu söyledi: “Anne de olurum başrol de oynarım. Setlere çoktan hazırım. Şu anda reklam işbirliklerim ön planda. Pandemi nedeniyle dizi ve sinemada belirsizlik var. Setleri çok özledim, inşallah yakında kavuşuruz” dedi.



Güzel oyuncu “Annelik mi zor setler mi?” sorusuna “İkisi çok karşılaştırılabilecek şeyler değil. İkisinin de yaptıklarının karşısında aldığın duygular çok farklı” cevabını verirken üçüncü çocuğu düşünmediklerini belirtti.

Çocuklar en pahalısını istiyor

Pelin Karahan, gereksiz harcama yapmayıp para biriktirdiğini söyledi: “Hiç pişman olduğum bir harcamam olmadı. Çocuklar her şeyi ve en pahalısını istiyor. ‘Onlara paramız yetmez’ diyerek, 20-30 TL’lik oyuncaklar alıyoruz.”