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Pelin Batu'nun oğlu Rafael korkuttu: Hayatımızın normale dönmesini istiyorum

#Pelin Batu#Macit Bitargil#Rafael Bitargil
Pelin Batunun oğlu Rafael korkuttu: Hayatımızın normale dönmesini istiyorum
Behlül AYDIN

PELİN Batu önceki gün oğlu Rafael ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Batu, oğlunun elindeki sıvı dolu cam şişeyi kaldırıma fırlatmasıyla büyük panik yaşadı. Kırılan cam parçaları etrafa saçılırken oyuncu, oğlunu azarladı.Oyuncu daha sonra cam parçalarını toplayıp bir ağacın dibine bıraktı.

Batu, geçtiğimiz aylarda yoğun psikolojik baskı uyguladığı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği iddiasıyla eşi Macit Bitargil’e uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Oyuncu, kararın sona ermesinin ardından yeniden mahkemeye başvurmuş ve kararının uzatılmasını talep etmişti. Batu, mahkeme sürecinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Hayatımızın normale dönmesini istiyorum. O yönde adımlar atılıyor.” 

NE OLMUŞTU?

OYUNCU Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde evlendi. Çiftin bu evliliğinden Rafael adında bir çocuğu dünyaya geldi.

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Batu’nun mahkemeye sunduğu dilekçedeki iddialara göre, Macit Bitargil evliliğin başından itibaren eşine psikolojik şiddet uyguladı. Pelin Batu’ya karşı fiziksel şiddet tehdidinde de bulunan Bitargil, sürekli telefonla mesaj atma, eşinin evini basma gibi eylemlerde bulundu.

Oyuncu, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevi ihmal eden Macit Bitargil’in psikolojik baskısı ve fiziksel şiddet gösterme yönündeki ciddi tehditleri nedeniyle boşanmak amacıyla dava açma aşamasına geldiğini belirtti.

Pelin Batunun oğlu Rafael korkuttu: Hayatımızın normale dönmesini istiyorum

Pelin Batu ile Macit Bitargil 4 yıl önce Roma'da evlendi

‘ÇOCUĞA DA KENDİME DE ZARAR VERECEĞİM’

Çiftin evlilik birliğini yürütemediğini ve bu nedenle ayrı yaşadığını belirten Pelin Batu’nun avukatı Halil Cenk Akdoğan, dilekçisinde şu detaylara yer verdi:

“Çocuğunun babasıyla vakit geçirmesi için yoğun çaba sarf eden müvekkilim, Macit Bitargil ile buluşmuştur. Araba seyir halindeyken yaşanan bir tartışmada Bitargil, ‘Boşanmak istiyorsan çık git hayatımızdan. Sonu felaketle sonuçlanır. En eski Hıristiyan soyundan 30-40 adam kalmış. Bu çocuk son temsilcisi, sana yedirmezler. Aramdan çekil, velayetini ver. Çocuğa da kendime de zarar vereceğim’ şeklinde tehditlerde bulunarak, sinir krizi geçirmiştir. Müvekkilin evini basan davalı, çocuğu annesinin elinden almıştır.”

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Talebi haklı bulan mahkeme, Macit Bitargil’in 2 ay süreyle Pelin Batu ile çocuğuna yaklaşmamasına karar verdi.

OĞLUMUZA FRANSIZ LİTERATÜR KİTAPLARI OKUDU

Aleyhine verilen karara itiraz eden Macit Bitargil ise iddiaların tamamının gerçeğe aykırı ve asılsız olduğunu belirtti. Bitargil, itiraz dilekçesinde şu sözlere yer verdi: “Pelin Batu, kendi hayatını yaşamak uğruna aile birliğini derinden yaralamış, küçük çocuğun hayatını defalarca tehlikeye atmıştır. Çocuğun yanında sigara içmiş, çocuğun 39 derece ateşi varken gece yarısı canlı yayınlara ve film galalarına götürmüştür. Pelin Batu, 3 yaşındaki çocuğa en ağır Fransızca literatür kitapları okumuş, psikolojik dengesini çöküntüye uğratmıştır.”

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#Pelin Batu#Macit Bitargil #Rafael Bitargil

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