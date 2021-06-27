MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriPelin Akil'i isyan ettiren yorum...İnsan çocuklarını ayırabilir mi?
GeriMagazin Pelin Akil'i isyan ettiren yorum...İnsan çocuklarını ayırabilir mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 27.06.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Pelin Akil'i isyan ettiren yorum...İnsan çocuklarını ayırabilir mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Pelin Akil, takipçilerinin 'ikizleri arasında ayrımcılık yapıyor' yorumlarına sinirlendi. Akil, 'Bir bitmediniz ya gerçekten. İnsan çocuklarını ayırabilir mi?' diyerek isyan etti.

Pelin Akil, bir takipçisinin "Bunu kucağından ne zaman indireceksin. Biraz da Alin'i kucağına al, garibim ana kucağını hissetsin" demesine çok sinirlendi.

Pelin Akili isyan ettiren yorum...İnsan çocuklarını ayırabilir mi

Sosyal medya hesabından bu duruma açıklık getiren Akil" Birkaç tane de kızıyorsunuz ama öyle hissettiriyorsunuz' diyen var. Arkadaşlar Alin kucak sevmiyor. Alin, kucağa alınınca inmek istiyor. Bunu açıklamama gerek mi var? Onunla da başka şeyler yapıyoruz. Birbirimize koşup sarılıyoruz. Ama kucak sevmiyor. Bunu açıkladığıma inanamıyorum. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Ve bunu yazanlar anneler, inanılmaz. Bakıyorum bazen sayfalarına tek çocuğu var. İki tane çocuğun olunca mı anlarsın diyeyim? Ne diyeyim?'" dedi.
Pelin Akili isyan ettiren yorum...İnsan çocuklarını ayırabilir mi

BİR BİTMEDİNİZ!
Akil, sözlerine; "Bir ara da tam tersini söylüyorlardı. 'Lina'ya çok ilgisizsin, hep Alin kucağında' falan diye. Çünkü karakterleri değişiyor. Bir bitmediniz ya gerçekten. O gözle izleyenler bakanlar. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Onlar ikisi de benim canım yani" diye devam etti.
Pelin Akili isyan ettiren yorum...İnsan çocuklarını ayırabilir mi


 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi