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Pelin Akil: Ya yine ikiz gelirse?

#Pelin Akil#Anıl Altan#İkiz
Pelin Akil: Ya yine ikiz gelirse

2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak annelik sevincini yaşayan oyuncu Pelin Akil, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, 'üçüncü çocuk' düşüncesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu

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Pelin Akil yazın son günlerini eşi Anıl Altan ve ikiz kızları Alin - Lina ile Belek’te geçirdi. Kalabalık aile seven Pelin Akil, üçüncü çocuğa sıcak bakıyor ama bir korkusu var...

Pelin Akil: Ya yine ikiz gelirse


KALABALIK AİLE SEVİYOR

Pelin Akil ile Anıl Altan 2016’da evlenmiş, 2019’da ikizleri Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı.
Yazın son tatilini kızları ile birlikte Belek’te yapan çift, kalabalık aileleri seviyor.

Pelin Akil, “Üçüncü bebeği istiyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor: "Hem ‘Evet’, hem ‘Hayır’."
"Çünkü ya yine ikiz gelirse diye düşünüyorum. Tabii ki, bu işler nasip kısmet."

Pelin Akil: Alin ve Linanın bakıcısı yok

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Pelin Akil: Ya yine ikiz gelirse

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#Pelin Akil#Anıl Altan#İkiz