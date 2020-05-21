Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikizleri Alin ve Lina ünlü oldu

Pelin Akil ve Anıl Altan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ikizlerinin Türk bayraklı fotoğrafını paylaştı. Bu kareyi 417 bin kişi beğendi.

229 BİN TAKİPÇİYE ULAŞTI

Pelin Akil ile Anıl Altan’ın kızlarının adına açtıkları Instagram hesabı ise 100 bin barajını aştı, 229 bin takipçiye ulaştı. Birçok oyuncu ve şarkıcının bile bu kadar takip edeni yok...



