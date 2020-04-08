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Haber Giriş: 08.04.2020 - 14:55,Son Güncelleme:/

Pelin Akil: Miniklerimin yanına gidemiyorum

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Pelin Akil: Miniklerimin yanına gidemiyorum
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Koronavirüs sebebiyle eşi Anıl Altan ve ikizleriyle kendisini önlem amaçlı karantinaya alan Pelin Akil, migren rahatsızlığı sebebiyle yaşadıklarını anlattı.

Yaşadığı migren ağrısının stresten daha da arttığını söyleyen Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KAFAMI BETONLARA VURASIM VAR"

Şu halime bakın... Migren ağrım tuttu. Çok fenayım, sesler bir iken on geliyor bana. Kafamı betonlara vurasım var.

Bu süreç migren ağrılarını da arttırıyormuş. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim gibi olan var mı? Miniklerimin yanına da gidemiyorum, çok ağrım var.

Öte yandan Akil, migren ağrısından kurtulmak için meditasyon yaptığını da dile getirdi

Pelin Akil: Miniklerimin yanına gidemiyorum


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