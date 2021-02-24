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Haber Giriş: 24.02.2021 - 08:28 | Son Güncelleme:

Peki o ceketin boyu (Hakan AKKAYA)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Peki o ceketin boyu (Hakan AKKAYA)
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Kadınların maskulen, erkeklerin feminen olma fikrinden hiç hoşlanmıyorum.

Moda denildiğinde ucu açık dipsiz kuyu ile karşılaşıyorsunuz ama erkeklerin etek veya pantolon etek giymesi beni son derece irite ediyor.
Görsel olarak görmek istemiyorum zaten.
Ayrıca üzerine giydiği ceketin boyu komple yanlış.
Sonuç olarak trend olmak adına bence gereksiz bir tavra bürünmüş Hakan Akkaya...

Peki o ceketin boyu (Hakan AKKAYA)

Ucube gösterisi (Bahar Candan)
Sirkten fırlamış gibi bir kıyafetle, akıl almaz bir poz içinde karşıma Bahar Candan gelmiş, konuşmayayım mı?
Arkadaş gerçek mi, sürreal mi ben anlamadım.
Bu nasıl bir kafa?
Bu nasıl bir kıyafet? Aslında ona söylenecek söz yok...
Böyle gereksiz insanları buralara kadar taşıyan bizlerde kabahat.
Gerçekten asabım bozuldu bu kıyafet karşında. Son söz sizin...

Peki o ceketin boyu (Hakan AKKAYA)

Bir Aleyna Tilki klasiği
Bu kız neden her seferinde zevksizliğine zevksizlik ekliyor, anlamış değilim.
Tüm benzemezleri bir araya getirmek inanın büyük başarı.
O koca-man Louis Vuitton logolu pantolonun altına leopar desenli botlar
ne alaka?
Kırmızı çorabına mı bakayım, deri ceket üzerine giydiği montuna mı?
Neye bakarsam bakayım, gözlerim kanıyor.

Peki o ceketin boyu (Hakan AKKAYA)

 

 

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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