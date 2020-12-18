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Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:57 | Son Güncelleme:

Pedro Noronha ve Tülin Şahin arasındaki gerilim devam ediyor... Mahkeme talebini reddetti

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Pedro Noronha ve Tülin Şahin arasındaki gerilim devam ediyor... Mahkeme talebini reddetti
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Portekizli işadamı Pedro Noronha, eski sevgilisi ünlü manken Tülin Şahin’in kendisine tekme attığını ve mahkeme kararına rağmen çocuğunu göstermemekle tehdit ettiğini öne sürerek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Şahin’in aynı hareketlerine devam ettiğini iddia eden işadamı, tedbir süresinin uzatılmasını istedi.

Dilekçede, “Noronha, 4 Kasım günü çocuğunu görmek için gittiği Tülin Şahin’in konutunda yine hakaret ve küçük düşürücü sözlere maruz kalmıştır. Şahin, Noronha’yı iteklemiş, telefonunu zorla elinden almaya çalışmıştır. Tedbir süresinin uzatılarak 6 aya çıkarılmasını istiyoruz” denildi.

Keyfi uygulamaya neden olabilir

Ancak mahkeme, önleyici tedbir kararı verilmesinin yasanın amacını aşacak keyfi uygulamalara sebebiyet vereceğinden ve şiddete uğrama tehlikesinin devam ettiğine yönelik bir kanaat oluşmadığından talebi reddetti. Noronha’nın karara itirazı da reddedildi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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