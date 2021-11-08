Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha: Yargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz?

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Portekizli iş insanı, kızı Siena Leyla'yı kendisine göstermediğini iddia ettiği manken Tülin Şahin hakkında, 6 aya kadar zorlama hapsi istemiyle dava açmıştı. Kızını doğum gününde görebilmek için İstanbul'a gelen iş insanı, Tülin Şahin'in yaşadığı apartmana geldi. Ancak eve alınmayan iş insanı sosyal medyadan böyle isyan etti:

Sevgili Siena,

Doğum günün kutlu olsun aşkım! ❤️❤️❤️.

Burayı annenin apartmanının lobisi olarak tanıyabilirsin.

Baban doğum gününü kutlamak ve seninle vakit geçirmek için buradaydı ve ne yazık ki annen bir kez daha Türk mahkemelerinin bugün seni görmeye hakkım olduğunu söylemesine rağmen, kendisinin Türk yargı sisteminin üstünde olduğuna ve kendisinin nihai karar mercii olduğuna karar verdi. Ne zaman birlikte olabileceğimizin nihai yargıcı 😢.

Yargıç Tülin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz?

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Baban bir kez daha her yöne 5.000 km uçtu ve seni görmeden eve dönecek sevgili Siena'm 💔😢.

Baban seni seviyor ve her zaman yanında olacak, İstanbul sensiz hiç de eskisi gibi değil, İstanbul sensiz olmaz… ❤️



YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR

Tülin Şahin, kızının babasının açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı: