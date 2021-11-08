Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha: Yargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Şoke eden iddia Dünyanın gözü önünde vahşet... İsrail bilerek saldırdıŞoke eden iddia! Dünyanın gözü önünde vahşet... İsrail bilerek saldırdı#İsrail
Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik Astronotların hayatı risk altında...Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik! 'Astronotların hayatı risk altında...'#Uzay
Lütfü Türkkan ihraç edilecek miLütfü Türkkan ihraç edilecek mi?#Lütfü Türkkan
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdiLütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdi#Lütfü Türkkan
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
Milyonlarca kişi bekliyor Ankaranın gündemi asgari ücret Milyonlarca kişi bekliyor! Ankara'nın gündemi asgari ücret#Asgari Ücret
Dünyanın beklediği tarihler yaklaştı Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkatDünyanın beklediği tarihler yaklaştı! Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkat#Bekarlar Günü
Resmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABDyi ayağa kaldırdıResmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABD'yi ayağa kaldırdı! #Çin
İstanbul için güzel haber Türkiyenin en hızlısında test sürüşleri başladı...İstanbul için güzel haber! Türkiye'nin en hızlısında test sürüşleri başladı... #Adil Karaismailoğlu
Seni bu seyirciyle göndereceğim sözleri gündem oldu'Seni bu seyirciyle göndereceğim' sözleri gündem oldu#Fenerbahçe
Sıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıdaSıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıda#Meteoroloji
Korkutan uyarı: En büyük insani kriz, 6 ay içinde dünya bir cehennem olacakKorkutan uyarı: En büyük insani kriz, 6 ay içinde dünya bir cehennem olacak!#Dünya Gıda Programı
Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu ‘İlk vaka 1997’de görüldü’Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu? ‘İlk vaka 1997’de görüldü’#Lenfoma
Herkes onu konuşuyor Paçasını kıvırıp suya girdi ve...Herkes onu konuşuyor! Paçasını kıvırıp suya girdi ve... #COP26
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha: Yargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz?

#Tülin Şahin#Pedro Maria Prego Do Carmo De Noronha#Siena Leyla
Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha: Yargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz

Manken Tülin Şahin, iki yaşına basan kızı Siena Leyla'nın doğum gününü kutladı. Kızının kutlamasına katılabilmek için İstanbul'a gelen Portekizli iş insanı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, kapıda kalınca isyan etti.

Haberin Devamı

Portekizli iş insanı, kızı Siena Leyla'yı kendisine göstermediğini iddia ettiği manken Tülin Şahin hakkında, 6 aya kadar zorlama hapsi istemiyle dava açmıştı. Kızını doğum gününde görebilmek için İstanbul'a gelen iş insanı, Tülin Şahin'in yaşadığı apartmana geldi.  Ancak eve alınmayan iş insanı sosyal medyadan böyle isyan etti:

Sevgili Siena,

Doğum günün kutlu olsun aşkım! ❤️❤️❤️.

Burayı annenin apartmanının lobisi olarak tanıyabilirsin.

Baban doğum gününü kutlamak ve seninle vakit geçirmek için buradaydı ve ne yazık ki annen bir kez daha Türk mahkemelerinin bugün seni görmeye hakkım olduğunu söylemesine rağmen, kendisinin Türk yargı sisteminin üstünde olduğuna ve kendisinin nihai karar mercii olduğuna karar verdi. Ne zaman birlikte olabileceğimizin nihai yargıcı 😢.

Yargıç Tülin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz?

Haberin Devamı

Baban bir kez daha her yöne 5.000 km uçtu ve seni görmeden eve dönecek sevgili Siena'm 💔😢.

Baban seni seviyor ve her zaman yanında olacak, İstanbul sensiz hiç de eskisi gibi değil, İstanbul sensiz olmaz… ❤️

Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha: Yargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz


YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR
Tülin Şahin, kızının babasının açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:

Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha: Yargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz

Gözden Kaçmasın

Tülin Şahin’e kötü haber Tülin Şahin’e kötü haberHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tülin Şahin#Pedro Maria Prego Do Carmo De Noronha#Siena Leyla

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini