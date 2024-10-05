Pazarda sebze ve meyve sattığı günler geride kaldı... O artık zengin ve mutlu bir anne, sevilen bir eş

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Ama sadece kraliyet ailesi üyeleriyle evlenen kızlar için kullanılmıyor bu deyim... Sonuçta her zaman zorlu bir hayatın içinde ayakta durmaya çalışan genç kızların karşısına prensler çıkmıyor.

Bazen onlar kendi çabalarıyla bir kariyer yapıyorlar ve bunun sonucunda önlerinde açılan yolda hayatlarını tamamen değiştiren zengin iş insanlarıyla tanışıyorlar.

Tıpkı birazdan öyküsünü anlatacağımız o ünlü ve güzel model gibi.

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O genç kız, sahip olduğu Tanrı vergisi güzelliği sayesinde hiç ummadığı bir yerde keşfedildi. O andan sonra da hayatını değiştiren olaylar ardı ardına gelişti.

Yani modern çağların bu külkedisi, yolun başında şansın yardımıyla adımlarını attı. Sonra da kendi çabalarıyla bu günlere kadar geldi.

Şimdi bir bakalım "külkedisi" diye söz ettiğimiz o genç kadın kimmiş.

BU KEZ PODYUMA ÇIKMADI DEFİLE İZLEMEYE GİTTİ

Aslında onun adını çok uzun süredir moda dünyasında duyuyorsunuz. Hatta dünyanın en önemli yardım vakıflarından birinin kurucusu olarak da biliyorsunuz. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan kocasıyla birlikte sürdürdüğü gösterişli hayatı da sosyal medyadan paylaşıyor zaten.

Uzun uzun anlattığımız bu kişi moda dünyasında "Süpernova" olarak tanınan Rus model Natalia Vodianova.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Antoine Arnauld ile ikinci evliliğini yapan Vodianova geçen hafta Paris Moda Haftası kapmasında izlemeye gittiğinde görüntülendi.

Açık renk giysiler içindeki Natalia Vodianova, yine her zamanki gibi güzelliğinin doruğundaydı. Ünlü model aynı zamanda yakın dostu da olan Stella McCartney'in yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileyi izledi.

Natalia Vodiavona bugün 43 yaşında, birçok insanın hayal ettiği hayatı yaşayan mutlu bir anne ve seven, sevilen bir eş... Ama dünyaya gözlerini açtığında durum hiç böyle değildi.

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Onun öyküsü gerçekten de masallara yaraşır türden.

PAZAR TEZGAHINDA SEBZE VE MEYVE SATARKEN KEŞFEDİLDİ

Bugün dünyanın en güzel, en zengin ve en mutlu kadınlarından biri olarak bilinen Vodianova, 15 yaşına gelinceye kadar yoksul bir hayat sürüyordu.

Rusya'nın Nijni Novgorod kentinde dünyaya gelen "Süpernova" ve tüm ailesi, babaları tarafından terk edildi. Sonradan annesinin evlendiği üvey babası da onlara kelimenin tam anlamıyla gün yüzü göstermedi.

Natalia o sıralarda annesi Larisa ile birlikte o zamanki adı Gorky olan kentte pazar tezgahında sebze ve meyve satıyordu.

O dönemde yanı 90'lı yılların ikinci yarısında Natalia ile ailesi çok da iyi bir durumda değildi ekonomik olarak. Öyle ki bir sonraki öğünde yiyecek bir şeyler bulup bulamayacaklarını kendileri bile bilmiyordu.

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Güzelliği ve endamıyla bir model ajanının dikkatini çektiği an ise Natalia'nın hayatının değiştiği ilk andı.

O sırada Natalia 15 yaşındaydı. Annesinin işi hiç kolay değildi. Çünkü Natalia ile birlikte üvey kardeşleri Oksana ve Kristina'ya bakması gerekiyordu. Üstelik Oksana otizmliydi.

Yani özel bir bakım gerekiyordu.

17'SİNE GELMEDEN KARİYER BASAMAKLARINI TIRMANMAYA BAŞLADI

Natalia, daha 17 yaşına gelmeden ünlü bir ajansla anlaşma imzaladı. Sonra da memleketinden ayrılıp Paris'e gitti. Zaten ondan sonra da moda dünyasında kimse onu tutamadı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Yoksulluk içinde yaşayan o küçük kız kısa sürede dünyanın sayılı modelleri arasına girdi.

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İLK KOCASI İNGİLİZ EMLAK KRALI

Bu arada Natalia'nın özel hayatı da hareketlendi şöhretiyle birlikte. Soylu bir aileden gelen İngiliz emlak kralı Justin Portman ile ilk evliliğini yaptı.

En büyük çocuğu Lucas'ı kucağına aldığında henüz 20 yaşındaydı. Bu evlilikten daha sonra Neva adında bir kız ve Victor adında bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.

Natalia, kızına ilk kocasıyla evlendiği Rusya'nın St Petersburg kentinden geçen nehrin yani Neva'nın adını vermişti.

Zaten sık sık çocuklarını alıp Rusya'ya giden Natalia, şu sıralar ikinci kocasıyla Fransa'da yaşıyor. Ama birkaç röportajında gerekirse Moskova'da yaşayabileceğini de söylemişti. Özetle Natalia, uzaklarda bambaşka bir hayat sürse de doğduğu ülkeyi hiç unutmadı.

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Natalia Vodianova ile birlikte üç çocuk sahibi olduğu Justin Portman'ın evliliği 2011 yılında sona erdi.

BOŞANDIĞI YIL YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Natalia Vodianova aynı yıl Fransız iş insanı Antoine Arnault ile aşk yaşamaya başladı. Çift nişanlandı bu arada iki tane de çocuk sahibi oldu.

Vodianova ile Arnault, 2020 yılında resmi nikah kıyıp evlendiler. Ünlü model o mutlu anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu arada küçük bir not... Antoine Arnault'nun babası Bernard Arnault, dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Jeff Bezos'u bir süre önce tahtından etmişti. Supernova'nın evlendiği Antoine Arnault da büyük bir şirketin CEO'su.

BİR YARDIM VAKFININ KURUCUSU: Natalia Vodianova sadece pırıltılı dünyada yaptıklarıyla tanınmıyor. Otizmli kardeşi Oksana'dan ilham alarak kurduğu ve bu durumdai çocuklar için faaliyet gösteren Naked Heart adlı bir yardım vakfının da kurucusu.

ÜVEY KARDEŞİNİ YILLAR SONRA BULDU

Bu arada Natalia Vodionova'nın hayatının filmlere benzer tek yanı yoksulluktan zenginliğe geçişi değil. Daha 2022'de o zamana kadar varlığından haberdar olmadığı bir üvey kardeşi olduğunu öğrendi Süpernova. Hatta onunla buluştu.

Natalia'nın 1999 yılında dünyaya gelen Maria Mashinka adlı kardeşi Amerikalı bir aileye evlatlık olarak verilmişti. O zamandan beri Jennifer "Jenna" Burns adını taşıyan genç kız Natalia ile yıllar sonra bir araya geldi. Hatta iki kardeş bir kampanya için birlikte poz verdiler.

Natalia Vodianova, ilk evliliğinden üç, ikinci evliliğinden iki çocuk annesi. Beş çocuğunu da sık sık anavatanına götürüp gezdiriyor.