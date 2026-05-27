Pazarda sebze meyve satarken keşfedildi, dünyanın en zengin ailesine gelin oldu… Ünlü model 44 yaşında 6’ncı çocuğuna hamile!

Podyumlarda bir yıldız gibi parladığı günlerde hayranları tarafından “Supernova” olarak anılan ünlü Rus model Natalia Vodianova, 44 yaşında altıncı çocuğunu bekliyor.

Güzel model, Vogue Fransa kapağında mini bir elbiseyle poz verirken büyüyen karnını sergiledi ve hamile olduğunu da böylece duyurdu.

Vodianova, dünyanın en zengin ailelerinden birinden gelen 48 yaşındaki Christian Dior CEO'su Antoine Arnault ile evli.

Fransız iş insanı, LVMH imparatorluğunu kontrol eden milyarder Bernard Arnault'un ikinci çocuğu ve en büyük oğlu. Dünyanın en zengin ailesi olarak anılan Arnault ailesinin şirketi Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co, Sephora ve Moet & Chandon dahil olmak üzere yaklaşık 75 lüks markaya sahip.

Forbes'a göre, Aralık 2025 itibariyle Bernard Arnault'un tahmini net serveti 190 milyar dolar.

Rus model Natalia Vodianova Sovyetler Birliği'nin (şimdiki Rusya) Gorki şehrinin yoksul bir bölgesinde doğdu. Biri otizmli bir de serebral palsili kardeşleri vardı ve ailesinin geçimine katkı sağlamak için pazarda meyve sebze satıyordu.

Vodianova, 16 yaşında, bir model ajansı tarafından keşfedilmesiyle hem kendini hem de ailesini kurtarmış oldu.

Ünlü model hemen Vogue ve Vanity Fair gibi büyük dergilerin kapaklarında yer almaya başladı ve Paris’e taşındı. Modellik kariyeri boyunca Gucci, Guerlain ve Stella McCartney gibi dev markaların reklam yüzü oldu.

Vodianova, 2000 yılında Paris'te bir akşam yemeğinde 56 yaşındaki İngiliz emlak kralı Justin Portman ile tanıştı ve ünlü model sekiz aylık hamileyken Kasım 2001'de evlendiler. Birlikte üç çocukları var: 2001 ve 2007'de doğan iki oğlu ve 2006'da doğan bir kızı.

2011'de ayrıldılar ve aynı yılın sonlarında da boşandılar.

Natalia Vodianova, şimdiki eşi Antoine Arnault ile 2011'de onun sahibi olduğu lüks markalardan biri için yapılan fotoğraf çekiminin setinde tanıştı. Ünlü iş insanı Natalia Vodianova’ya ilk görüşte vuruldu…

Vodianova, 2017'de W dergisine verdiği bir röportajda, zengin sevgilisi hakkında "İlk randevumuzdan beri, harika bir inişli çıkışlı yolculuk oldu." demiş, Antoine Arnault ise güzeller güzeli aşkı için "Onu gördüğümde ağzım açık kalmıştı. Yani, elbette güzel ama onda tanımlanamayan bir şey var. Etrafında bir aura var.” demişti.

Çiftin biri 2014'te, diğeri 2016'da doğan iki oğlu vardı. 2019'da nişanlanan Natalia Vodianova ve Antoine Arnault ertesi yıl Paris Belediye Binası'nda sade bir törenle evlenmişti.