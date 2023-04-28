Paylaştığı çıplak fotoğraflarla gündeme gelmişti… Havada aşk kokusu var: 58 yaşındaki ünlü modelden “gizemli” sevgili paylaşımı!

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58 yaşındaki Çek asıllı Paulina Porizkova, 15 yaşında fotoğrafçılara poz vermeye başladığında onun için hem şöhret kapıları aralanmıştı ancak sektörün acımasızlığına da çok maruz kalacaktı. Çocuk yaşta başladığı modellik kariyerinde tacize de uğradı, kendini tüketecek kadar çok çalıştığı da oldu.

Paulina Porizkova sadece çok başarılı bir model değil dünyanın en güzel kadınlarından biri sayılıyordu

Paulina Porizkova, The Cars grubunun efsanevi solisti Ric Ocasek ile tanıştığında henüz 19 yaşındaydı. O yıllarda yeni yeni ünlenen bir model olan gen kadın grubunun 1984 tarihli Drive adlı şarkısının çok sevilen klibinde rol almıştı. Sette başlayan bu hikâye büyük bir aşka dönüştü. Evlendiklerinde Paulina Porizkova 24, Ocasek ise 45 yaşındaydı…

Paulina Porizkova ve Ric Ocasek'in birlikteliği tam 30 yıl sürdü

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Kendisinden yaşça büyük bu rock yıldızına gözü hiçbir şey görmeyecek şekilde aşık olan Porizkova, evliliği boyunca çok acı çekse de her şeyi kalbine gömüp evliliğini sürdürdü. Boşanmış olmalarına rağmen son nefesini verirken bile Ric Ocasek’in yanında olan güzel yıldız, yıllar sonra yaşadıklarını açık yüreklilikle itiraf edecekti.

Ünlü model çoğu zaman mutsuz olsa da bunu içine attı ve evliliği için savaştı

Evliliğinden 25 ve 30 yaşında, Jonathan ve Oliver adında iki oğlu olan Paulina Porizkova, Ric Ocasek'le ilgili ne söylerse söylesin onun çok iyi bir baba olduğundan bahsediyordu. Ancak bu yine de talihsiz modelin kâbus gibi yıllar yaşamasına engel olamadı. İkilinin arasına sürekli olarak Porizkova’nın çok sevdiği modellik mesleği, kıskançlıklar ve şiddetli kavgalar giriyordu.

Ric Ocasek son nefesini verirken yine yanında Paulina vardı... Hem de onun kendisini mirasından mahrum ettiğini bilmeden

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“Onun beni gerçekten sevmediğini, sadece bana ‘takıntılı’ olduğunu anlamam uzun sürdü” demişti 58 yaşındaki ünlü model. Ric Ocasek, deyim yerindeyse, evliliğin cicim ayları geçtikten sonra kıskanç ve baskıcı bir kişiliğe büründü ve hayatı karısına zindan etti. Paulina Porizkova’ya gelen iş tekliflerine müdahale eden, onu kimi zaman podyumda yürütmeyen ve iş ilişkileri yüzünden görüşmek durumunda kaldığı erkekleri kıskanarak sürekli kavga çıkaran Ric Ocasek ve Porizkova, ancak 2017'de, 30 yıllık evliliğin ardından boşanma davası açtılar. Ancak Ric Ocasek, çiftin boşanması tamamlanamadan hayatını kaybetti.

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“Ona olan aşkımı her şeyin önüne koymuştum. Ric’le olabilmek benim için işimden bile önemliydi. Yaşadıklarımı hazmetmem ve sonunda ondan kopmam çok zor oldu” diye anlattığı eski eşinin sağlığı bozulunca onunla yeniden aynı eve taşınan ve geçirdiği kalp ameliyatının ardından 2019 yılının eylül ayında son nefesini verirken de yanında o vardı.

“Ölüm bizi ayırana kadar” sözünün gerçek hayattaki karşılığı haline gelen vefalı isim Ric Ocasek’in ölümünün ardından bir süre kendine gelemdi, mali krizler yaşadı ve gönlünü de aşka kapattı. Paulina Porizkova’nın Ric Ocasek’ten sonra hayatına giren ilk isimse Hollywood’un en tanınmış senaristlerinden, 61 yaşındaki Aaron Sorkin olmuştu.

Paulina Porizkova, Aaron Sorkin’den ayrıldıktan sonra Instagram sayfasından onunla birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaşmış ve altına da şunları yazmıştı:

“Onun hayatımdaki varlığına müteşekkirim. İyileşmeme ve tekrar kendim gibi olabilmeme yardım etti. O çok iyi, zeki, komik ve seksi bir adamdı. Evet ikimiz de kuş tüyü gibiydik ve benzeşiyorduk; ama yine de birimiz ördek birimiz kazdık ve kendi yolumuza gitmek zorunda kaldık”

Paulina Porizkova ve Aaron Sorkin

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Bu ilişki çok uzun ömürlü olmadı ama Porizkova, Sorkin’le birlikte kırmızı halıda yürüdü, romantik yemeklerde ve yürüyüşlerde fotoğrafları çekildi ve ünlü model adeta eski eşinin hep onu takip eden hayaletinden en sonunda kurtulmuşçasına rahatladı. Zaten Paulina Porizkova, sonraki günler, aylar ve yıllarda da gerek yazdığı kitap gerekse yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla tüm zincirlerini kıracaktı.

Porizkova, kendi hayatını kaleme aldığı "No Filter" (Filtresiz) adında bir de kitap yayınladı

Kim zaman hüngür hüngür ağladığı, kimi zaman kahkahalar attığı anları sosyal medya hesabından sürekli paylaşmaya başlayan ve takipçileriyle samimi şekilde dertleşen Paulina Porizkova, kendi “özgürleşme” yolculuğunun bir parçasıymışçasına bir yandan da sürekli olarak yarı çıplak hatta bazen tamamen çırılçıplak verdiği pozları da Instagram hesabına yüklemeye başladı. 58 yaşında olmasına rağmen hem güzelliğiyle hem de fit görünümüyle gençlere taş çıkaran Çek model çoğu hayranının övgüsünü toplasa da oldukça ağır şekilde eleştirildi.

Ünlü modelin verdiği bu pozlar kimilerinde yaşına uygun bulunmayıp eleştirildi

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Artık büyükanne olma yaşını bile geçtiğini söyleyen hayranları Porizkova’nın verdiği çıplak pozların uygunsuz olduğunu söylemeye başladılar. Bazıları Porizkova’ya “Çok yaşlı görünüyorsun, git estetik yaptır” demeye başlamış, bazı takipçileri ise “Neden sürekli soyunarak genç göründüğünü kanıtlamaya çalışıyorsun?” diye sormaya başlamıştı. Ama Paulina Porizkova bunlara aldırış etmeden cesurca paylaşım yapmaya devam etti.

Paulina Porizkova yaşadığı zor günlerin ardından yeniden aşık! Ancak sevgilisinin kimliğini açıklamadı

Ünlü modelin son paylaşımının altına yazdığı yorumsa oldukça dikkat çekiciydi: Havada aşk kokusu var! Yeni erkek arkadaşı olduğu belli olan bir adamla öpüşürken yerdeki tahtalara yansıyan gölgenin fotoğrafını Instagram’dan paylaşan Porizkova, böylece yeni bir ilişkiye yelken açtığını itiraf etmiş oldu ancak fotoğrafta sadece bir gölge olarak gözüken bu gizemli adamın kimliğini açıklamadı. Özel hayatıyla ilgili her detayı takipçileriyle paylaşan Porizkova’nın bu gizemli sevgiliyle el ele göz göze yeni bir fotoğraf paylaşması ve gizemli sevgilinin kimliğinin açığa çıkmasıysa muhtemelen çok yakın…