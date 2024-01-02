Ona gösteri dünyasında 'edepsiz' diyorlar... Yemin olsun taciz etmedim... Bana niye taciz davası açtı, bilmiyorum

Haberin Devamı

İşte gösteri dünyasının artık yaşını başını almış ünlülerinden biri de üstelik yakın bir geçmişte uğradığı tacizi açıkladı. Hatta kendisine bir değil iki kez kabusu yaşatan yapımcı aleyhine dava açtı.

Müzik dünyasının "eskimeyen" yıldızlarından biri olan Paula Abdul bu kez söz konusu kurban.

61 yaşındaki Abdul, bir dönem görev aldığı iki farklı yarışmanın yapımcılarından Nigel Lythgoe'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürerek dava açtı.

ÖNCE ASANSÖRDE SONRA EVİNDE

Abdul'un avukatlarının cuma günü mahkemeye sunduğu dava dosyasını Rolling Stone dergisi ele geçirdi. Dava dokümanlarında ünlü şarkıcının kan donduran ifadesi yer alıyor.

Haberin Devamı

Mahkeme belgelerine göre Abdul, Nigel Lythgoe'nun kendisini ilk olarak American Idol adlı ses yarışması sırasında taciz etti.

Ardından da Abdul, 2014 yılında So You Think You Can Dance adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlendiğinde aynı davranışla karşılaştı.

Rolling Stone dergisinin ele geçirdiği dava dosyasına göre Nigel Lythgoe, ses yarışmasında görev aldıkları sırada kaldıkları bir otelin asansöründe kendisini taciz etti.

Kendisini asansörün duvarına sıkıştırıp taciz ettiği yapımcı Nigel Lythgoe bu iddiaya göre. Dava dosyasında bu olayın hangi yıl meydana geldiği belirtilmiyor.

Dava dosyasına göre Abdul, asansörde meydana gelen taciz sırasında Lythgoe'u itip kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Asansörün kapısı açılır açılmaz da kendini hemen dışarı atarak kurtuldu.

TEK DAVETLİ KENDİSİYDİ

Paula Abdul'un ileri sürdüğüne göre ikinci taciz olayı da 2014 yılında Lythgoe, ünlü şarkıcıyı evindeki bir akşam yemeğine davet ettiği sırada yaşandı.

Abdul'ün ileri sürdüğüne göre o bu daveti profesyonel bir akşam yemeği sanmıştı. Düşüncesine göre orada başkaları da olacaktı. Fakat oraya gittiğinde tek davetlinin kendisi olduğunu gördü.

Haberin Devamı

O gece de yine Nigel Lythgoe, Paula Abdul'ü taciz etmeye kalkıştı. Abdul de ona "Senin bu tekliflerinde ilgilenmiyorum" diye bağırarak evden çıkıp gitti.

'DENGESİZ BİRİNİN UYDURMALARI'

Bu arada yapımcı Nigel Lythgoe kendisine yönelik bütün bu iddiaları reddetti. "Dengesiz" diye tanımladığı Abdul'Un neden dava açtığını da anlamadığını sözlerine ekledi.

Ünlü yapımcı "Pula bütün bunların yalan olduğuunu bilerek neden dava actı bilmiyorum" diye kendini savundu.

2002 ile 2015 arasında aynı iki yarışmada görev alan Abdul'un suçlamalarıyla karşılayan yapımcı " Paula Abdul'un bana karşı ileri sürdüğü iddialar karşısında şok olduğumu ve üzüldüğümü söylemek yetersiz kalır" dedi.

Haberin Devamı

Hakkındaki iddiaları basından öğrendiğini belirten Lythgoe "Yirmi yıldır Paula ve ben meslektaş olarak etkileşim halindeyiz. Ancak dün birdenbire bu iddiaları basından öğrendim. Bunlar sadece yanlış değil aynı zamanda bana ve savunduğum her şeye karşı yapılmış bir saldırı" diyerek hakkındaki taciz iddialarını yalanladı.

ONA DA 'EDEPSİZ NIGEL' DİYORLAR

Nigel Lythgoe , Paula Abdul'un bütün iddialarının gerçek olmadığını kanıtlamak için elinden geleni yapacağı konusunda da yemin etti

Kısa bir süre önce tekrar gün yüzüne çıkan bir röportajda da bu konuda ilginç sözler ortaya çıktı. 2017 yılında Daily Beast'e bir röportaj veren ve gösteri dünyasında "Edepsiz Nigel" olarak tanınan yapımcı Lythgoe, Abdul ve söz konusu yarışmaların fikir babası Simon Cowell hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı

Haberin Devamı

Buna göre Lythgoe, Cowell'ın Abdul'e kötü davrandığını ve onu taciz ettiğini ileri sürüyor. Ardından da "Ben de onu taciz eden bir sonraki kişi olmak isterim" diyor.