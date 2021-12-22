Patronlardan bÃ¼yÃ¼k jest

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1.7 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mla, Ferit Åžahenk ve Serdar Bilgiliâ€™nin ortaklÄ±ÄŸÄ±nda hayata geÃ§en Galataport Ä°stanbul, 29 Ekimâ€™de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±. Galataport Ä°stanbul ile ÅŸehrin tarihi limanÄ± bir yandan dÃ¼nya standartlarÄ±nda bir kruvaziyer limanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, bir yandan da sahil ÅŸeridi halkÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Mahalle konseptinde tasarlanmÄ±ÅŸ, bÃ¶lgenin tarihi dokusuyla uyum iÃ§indeki mimarisi; kÃ¼ltÃ¼r sanat, alÄ±ÅŸveriÅŸ ve yeme-iÃ§me deneyimi sunan mekanlarÄ±yla da kÄ±sa sÃ¼rede ÅŸehrin gÃ¶zdelerinden biri olmuÅŸtu. Åžimdi Ã¶ÄŸrendiÄŸime gÃ¶re patronlar, ilk kiracÄ±larÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir jest yapmÄ±ÅŸ.

Galataportâ€™u hemen hareketlendirmek iÃ§in doÄŸru bir hamle yapan Åžahenk ve Bilgili, ilk kiracÄ±larÄ±ndan 6 ay kira almama kararÄ± almÄ±ÅŸ. Mail atarak kiracÄ±larÄ±nÄ± bilgilendiren yÃ¶netimin bu jesti, pandemi nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§iren hizmet sektÃ¶rÃ¼ne ilaÃ§ gibi gelmiÅŸtir.

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Serdar Bilgili -Â Ferit Åžahenk

Yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±

Cemiyet hayatÄ±nÄ±n sevilen ismi Moris Kohenâ€™in 48â€™inci yaÅŸ gÃ¼nÃ¼ Akmerkez Vakkorama Cafeâ€™de kutlandÄ±. Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan Burak HatipoÄŸlu, Ralf Tezman, UÄŸur GÃ¼ven, Selhan AloÄŸlu, Mehmet Mutlu gibi yakÄ±n dostlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kutlamada, Moris Kohenâ€™i sanat dÃ¼nyasÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ± Kenan DoÄŸulu ve Engin Altan DÃ¼zyatan da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. OldukÃ§a keyifli geÃ§en kutlamayla yeni yaÅŸÄ±na giren Kohenâ€™e ben de iyi seneler diliyorum.

TÃ¼rkiyeâ€™yi temsil etti

Global Citizen Forumâ€™un 2021 zirvesine, TÃ¼rkiyeâ€™den â€˜Gate 27â€™ adÄ±na Melisa Tapan konuÅŸmacÄ± olarak davet edildi. Melisa Tapan tarafÄ±ndan kurulan â€˜Gate 27â€™, etkileÅŸim zemini yaratmayÄ± amaÃ§layan bir uluslararasÄ± sanatÃ§Ä± programÄ±. KonuÅŸmasÄ±nda SakÄ±p SabancÄ± MÃ¼zesi, SabancÄ± Ãœniversitesi, SabancÄ± VakfÄ± gibi, ailesinin sanat ve filantropi giriÅŸimleriyle iÃ§ iÃ§e bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in hayatÄ± boyunca farklÄ± sanatÃ§Ä±lardan ilham aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bilgiye ulaÅŸmanÄ±n Ã¶nemini vurgulayan Tapan, â€˜Gate 27â€™yi kurma kararÄ±nda bunun da Ã§ok etkisi olduÄŸunu anlattÄ±. DÃ¼nyaca Ã¶nemli bu forumda TÃ¼rkiyeâ€™yi temsil eden Melisa Tapanâ€™Ä± kutluyorum.

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Eski dostlar

ÃœnlÃ¼lerin diÅŸ hekimi Åžinasi EryÃ¼rek, geÃ§tiÄŸimiz hafta eski hastalarÄ±ndan Kaya Ã‡ilingiroÄŸluâ€™nun diÅŸ tedavisini gerÃ§ekleÅŸtirdi. Yeni yerini Harbiyeâ€™de aÃ§an EryÃ¼rek ile aynÄ± zamanda Ã§ok iyi dost olan spor adamÄ±, diÅŸ tedavilerini yÄ±llardÄ±r tecrÃ¼beli hekime yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerken, kendisine Ã§ok gÃ¼vendiÄŸini dile getirdi.

Hem ziyaretÂ hem ticaret

ÃœnlÃ¼ modacÄ± Zeynep AteÅŸ, iÅŸ iÃ§in Parisâ€™e gitti. Son dÃ¶nemde yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalarla moda dÃ¼nyasÄ±nda sÃ¶z sahibi olan AteÅŸ, adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan markasÄ± Stella By Zeynep AteÅŸ ile OrtadoÄŸu ve Avrupa pazarÄ±nda bÃ¼yÃ¼meye devam ediyor.

Yeni koleksiyonlarÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± ve iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Parisâ€™e giden AteÅŸ, yeni yÄ±lÄ± da orada karÅŸÄ±lamaya karar verdi. Ä°ÅŸlerinin yoÄŸunluÄŸu nedeniyle kendine pek vakit ayÄ±ramayan AteÅŸ, 2022â€™ye bu ÅŸehirde girerek moral ve enerji depolayacakmÄ±ÅŸ.

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