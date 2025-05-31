Bitmeyen parası, dünyayı saran şöhreti var... 'Patroniçe' kıskançlık ateşiyle yanıyor: 'Suratına bir yumruk atmaya çok hazırım'

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Robert Kardashian ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Kourtney, Kim ve Khloe çoktandır gösteri dünyasının en ünlü ve en çok kazanan isimleri arasında.

Robert'ın ölümünden sonra evlendiği Bruce Jenner'dan doğan Kendall ve Kylie de kendi sektörlerinde dünyanın bir numaralı isimlerinden.

Kendall, moda alanında, Kylie de iş dünyasında paraya para demiyor. Kris Jenner'ın bütün çocukları gencecik yaşlarında hayallere bile sığmayacak servetin sahibi oldu.

Bu arada tek oğlu Rob Kardashian ise kız kardeşlerinin aksine özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmese de onun da hatırı sayılır bir kazancı var.

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Kris Jenner'ın her iki evliliğinden dünyaya gelen çocukları hem şöhret hem servet sahibi oldu. Bu başarının arkasındaki güç ile aynı zamanda çocuklarının menajerliğini de yapan Kris Jenner.

İşte bütün bunların ardındaki güç de bütün çocuklarının akıl hocası ve menajeri olan Kris Jenner.

Bu, zaten bütün dünyanın yıllardır bildiği bir gerçek. Ama son dönemde Kris Jenner'ın magazin basınının manşetlerine çıkmasının nedeni bu değil.

GENÇ SEVGİLİSİ ÜNLÜ GÜZELİN PEŞİNE DÜŞMÜŞ

Ailesinin "kraliçe arısı" olarak bilinen Kris Jenner bir süredir 44 yaşındaki Corey Gamble ile gönül ilişkisi yaşıyor. Aralarındaki belirgin yaş farkına rağmen de ilişkileri gayet yolunda gidiyor...

Ya da "gidiyordu" desek daha doğru olur. Çünkü Jenner ile Gamble arasına güzel bir yıldız girdi.

Son birkaç haftadır ortada dolaşan söylentilere göre Kris Jenner'ın sevgilisi Corey Gamble, Las Vegas'taki bir etkinlikte tanıştığı Jessica Alba'nın peşine düştü. Hatta ileri sürülenlere göre Alba ile açık açık flört etti Gamble.

Bu durum da her yerde ajanları olduğunu söyleyen Kris Jenner'ın kulağına gitti. Tabii ki Jenner hem öfkeden küplere bindi hem de kıskançlık ateşi içini yakmaya başladı.

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İleri sürülenlere göre Gamble ile Alba, Las Vegas'ta Palm Tree Plaj Kulübü'nün açılışına davetliydi. Corey Gamble da bir süre önce kocası Cash Warren ile yollarını ayıran Jessica Alba'yı görünce ondan çok hoşlandı.

GÜZEL YILDIZIN PEŞİNDE KOŞTUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Tanışabilmek için de güzel yıldızın peşine düştü. O gece orada bulunan tanıklara bakılırsa Corey, kelimenin tam anlamıyla "bal peşinde koşan arı gibi" Jessica Alba'nın peşine düştü.

Hatta bazı tanıklar Corey Gamble'ın durumunu "sahibinin peşinden bir an bile ayrılmayan bir yavru köpeğe" bile benzetti.

İleri sürülenlere göre Gamble, Alba'nın dikkatini çekmeye daha da ötesinde onun telefon numarasını almaya çalıştı.

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Bütün bunlar kulağına gittiğinde de Kris Jenner, kıskançlıktan delirdi. Jessica Alba'nın kendisiyle rekabete girdiğini düşünmeye başladı.

NE SÖYLEDİYSE SAKİNLEŞMEDİ

Sevgilisi Corey Gamble'a kızdı kızmasına ama Jessica Alba'ya öfkelenmekten de kendini alamadı.

Biraz abartılı bir biçimde de olsa söylenenlere bakılırsa "Kris, Jessica'nın suratına bir yumruk atmaya bile hazır hissediyor" kendini.

Söylentilere göre Kris Jenner, sevgilisine bütün bu olup bitenleri anlatmasını istedi. Ama Gamble'ın söylediği hiçbir şey Jenner'ı sakinleştiremedi.

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'JESSICA ONUNLA FLÖRT ETMEDİ... KİBAR OLMAYA ÇALIŞTI'

Diğer yandan Jessica Alba'nın arkadaşlarına bakılırsa güzel yıldız Gamble ile flört etmedi. Sadece onun ilgisine karşı kibar olmaya çalıştı.

Bütün bunlar konuşulurken Jessica Alba ise bir süredir kimliği henüz bilinmeyen genç bir adamla flört ettiği iddialarıyla gündemde.

Daha da ötesinde olay sadece iddia boyutunda da değil. Çünkü Alba ve esrarengiz genç adam geçen hafta Londra'da bir parkta samimi görüntüler sergilerken görüldü.

Üç çocuğunun babası Cash Warren ile yollarını ayıran Jessica Alba, geçtiğimiz hafta Londra'da bir parkta genç bir adamla samimi şekilde görüntülendi.