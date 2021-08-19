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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 19.08.2021 - 07:46 | Son Güncelleme:

Patika güzeli Nurgül Yeşilçay

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Patika güzeli Nurgül Yeşilçay

Bodrum’daki evinde tatil yapan Nurgül Yeşilçay, Gümüşlük’te patika yoldan denize yürürken objektife yansıdı.

Yeni projesi için imajını yenileyip saç rengini değiştiren Nurgül Yeşilçay, çekimler öncesinde son kez tatil yapmak için Bodrum’daki evine gitti.

Nurgül Yeşilçay imaj değiştirdi: Beni nasıl tanıdınız
Nurgül Yeşilçay imaj değiştirdi: Beni nasıl tanıdınız?

Oyuncu önceki gün Gümüşlük’te, bir arkadaşıyla beraber patika yoldan denize doğru inerken objektife yansıdı. Deniz dalgalı olduğundan suya girmeyen arkadaşlar, indikleri yoldan geri döndü. Ancak dik yokuş, ikiliyi zorladı.

Patika güzeli Nurgül Yeşilçay

Arkadaşının yorulduğunu görünce sırt çantasını alan Nurgül Yeşilçay, bir ara durup manzarayı izledi.

Patika güzeli Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay’a tatilinde oğlu Osman Nejat’ın da eşlik ettiği, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Necati Kocabay’ın ise İstanbul’da olduğu öğrenildi. 

Patika güzeli Nurgül Yeşilçay

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