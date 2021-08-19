Patika güzeli Nurgül Yeşilçay

Yeni projesi için imajını yenileyip saç rengini değiştiren Nurgül Yeşilçay, çekimler öncesinde son kez tatil yapmak için Bodrum’daki evine gitti.

Oyuncu önceki gün Gümüşlük’te, bir arkadaşıyla beraber patika yoldan denize doğru inerken objektife yansıdı. Deniz dalgalı olduğundan suya girmeyen arkadaşlar, indikleri yoldan geri döndü. Ancak dik yokuş, ikiliyi zorladı.

Arkadaşının yorulduğunu görünce sırt çantasını alan Nurgül Yeşilçay, bir ara durup manzarayı izledi.

Nurgül Yeşilçay’a tatilinde oğlu Osman Nejat’ın da eşlik ettiği, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Necati Kocabay’ın ise İstanbul’da olduğu öğrenildi.

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