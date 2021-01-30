MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriParmağındaki yüzük uzaktan bile parlıyor
GeriMagazin Parmağındaki yüzük uzaktan bile parlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
BACKGRID USA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

Parmağındaki yüzük uzaktan bile parlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Parmağındaki yüzük uzaktan bile parlıyor
Abone Olgoogle-news

Parmağındaki iri taşlı yüzük merak konusu. Yasak aşk olarak başladı, evliliğe mi gidiyor?

PEMBE TAÇ
Güzel oyuncu Megan Fox önceki gün, konuk olduğu bir TV programının stüdyosundan çıkarken görüntülendi. Üzerine soğuktan korunmak için kalın , siyah bir kanto giyen oyuncunun başındaki taç da dikkat çekti.

Parmağındaki yüzük uzaktan bile parlıyor
YÜZÜĞÜ UZAKTAN BİLE DİKKAT ÇEKİYOR
Fakat 34 yaşındaki üç çocuk annesi Fox ile ilgili olarak en çok ilgi çeken ayrıntı, parmağındaki iri taşlı yüzül oldu. Bu görüntü akıllara "Acaba Megan Fox, sevgilisi Machine Gun Kelly ile nişanlandı mı?" sorularına yol açtı.
Parmağındaki yüzük uzaktan bile parlıyor
ÜÇ ÇOCUKLU EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ
Megan Fox iki çocuktan sonra ayrıldığı eski eşi Brian Austin Green ile yeniden bir araya gelmişti. Bunun nedeni de çiftin ayrılma kararı verirken bilmediği, dünyaya gelecek üçüncü çocuklarıydı. Bunun üzerine Green ile Fox yeniden bir araya geldiler.
Parmağındaki yüzük uzaktan bile parlıyor
KLİBİNDE ROL ALMIŞTI
Üç çocuklu bir aile olarak hayatlarını sürdürürken beklenmedik bir şey oldu. Fox, gerçek adı Richard Colson Baker olan Machine Gun Kelly'nin "Bloody Valentine" adlı şarkısının klibinde rol aldı. Ondan sonra da Fox ile Machine Gun Kelly aşk yaşamaya başladı.
Parmağındaki yüzük uzaktan bile parlıyor

YENİ AŞK DOLUDİZGİN
Megan Fox'un kocası Green, güzel yıldızın klip çekiminden döndükten sonra çok değiştiğini ve evliliklerinde bir şeylerin ters gittiğini anladığını söylemişti. Sonunda çift yollarını ayırdı. Her ikisi de hayatlarına giren yeni kişilerle yola devam ediyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle